Gehrden

Fast 15 Jahre ist Manfred Mücke Vorsitzender des 300 Mitglieder starken Fördervereins des Robert-Koch-Krankenhauses. Und der Verein ist längst eine unverzichtbarer und zuverlässiger Partner der Einrichtung. „Wir sind da, wenn das Krankenhaus uns braucht“, sagt Mücke. Gemeint sei damit die Anschaffung von Dingen, die sich das Klinikum sonst nicht leisten könne. Im vergangenen Jahr hat der Förderverein dem Krankenhaus mehr als 20.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Eigentlich wollte Mücke seine Bilanz bereits im März vorlegen, doch die Jahresversammlung musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. „Dadurch sind wir leider nicht zu dem Vergnügen gekommen, vom neuen ärztlichen Direktor über die Klinikentwicklung unterrichtet zu werden“, bedauert Mücke.

Ein außergewöhnliches Spendenjahr

Die Zahlen des Fördervereins sprechen für sich. „Es war ein außergewöhnliches Spendenjahr“, berichtet Mücke. Fast 26.500 Euro bekam der Verein von verschiedenen Unterstützern. „Das stellt einen großen Vertrauensbeweis für die Klinik und uns dar“, meint der Vorsitzende des Fördervereins. Gefördert wurden im vergangenen Jahr sechs Projekte mit einem Gesamtwert von mehr als 20.100 Euro. Finanziert wurden unter anderem zwei Kaffeestationen, ein Pflegewagen, ein UCR-CO2-Insufflator (ein Hilfsmittel für die endoskopische Therapie), ein Infektionswagen und Sonnenschutzfolien für eine Station. „Wir unterstützen die sogenannten weichen Kriterien für Personal und Patienten“, sagt Mücke. Für die Medizintechnik sei der Förderverein nicht zuständig.

Und Mücke weiß: „Das Krankenhaus hat immer Wünsche.“ Dass der Förderverein dabei hilft, diese zu erfüllen, steht auch in Zukunft außer Frage. „Wir können und werden auch in diesem Jahr der Klinik helfen, wo es möglich ist“, betont Mücke. So war es zum Beispiel auch im Februar: Da wurde der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin ein mit reichlich Technik gefütterter Übungsdummy im Wert von 8000 Euro übergeben. Weitere Projekt in diesem Jahr sind unter anderem eine Spielecke für die Geburtenstation, ein Geriatrie-TV und neue Möbel für einige Etagen.

Von Dirk Wirausky