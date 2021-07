Gehrden

Die Not der vom Hochwasser geschädigten Menschen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hat für eine große Spendenbereitschaft gesorgt. Auch in Redderse gab es eine Sammelaktion – initiiert von der Dorfgemeinschaft Redderse, die aber keine offizielle Vereinigung ist.

„Die Hilfsbereitschaft der Menschen hat mich sehr beeindruckt. Toll, wie viele Leute spenden“, sagt Julia Messinger. Die Einwohnerin aus Redderse fasste am vergangenen Sonnabend den Entschluss, eine Aktion auf die Beine zu stellen. Zu einer Spedition nach Barsinghausen knüpfte sie erfolgreich Kontakt – damit war auch die logistische Frage geklärt, wie die Hilfsgüter in die betroffenen Gebiete gelangen.

Reichweite vorhanden – auch ohne viele Follower

Mit einem Helferteam von bis zu zehn Personen stand Messinger am Montag und Dienstag jeweils zu zwei Schichten am Vor- und Nachmittag auf dem Hof Weiberg an der Oberfeldstraße zur Annahme der Spenden parat. „Wichtig waren haltbare Lebensmittel, Baby- und Hygieneartikel sowie Trinkwasser“, sagt die Organisatorin. „Davon haben wir viel erhalten.“

Über die sozialen Medien hatte sie zu der Aktion aufgerufen, außerdem wurden durch Verknüpfungen in den Netzwerken viele Geschäfte und Unternehmen in Gehrden und Hannover ins Boot geholt. „Die Resonanz war beeindruckend – dabei habe ich doch bei Instagram gar nicht zwei Millionen Follower wie die bekannten Influencer“, sagt Messinger und lacht. Die Spender kamen vorwiegend aus Redderse, aber auch aus der Kernstadt und sogar aus der weiteren Umgebung.

Zusätzlich erhielt das Team der Dorfgemeinschaft Redderse jeweils Sachspenden in Höhe von 1000 Euro von den Gehrdener Supermärkten Rewe und Edeka. Dabei auch: palettenweise Trinkwasser. „Das hilft sehr, weil in den Gebieten teilweise die Wasserversorgung zusammengebrochen ist“, sagt Julia Messinger.

Spender bieten sich auch als Fahrer an

Die Paletten nehmen jedoch auch Platz weg. Daher ist bereits ein Lastwagen schon gut gefüllt. Messinger hat die Lieferungen der Supermärkte vor dem Wochenende entgegen genommen. Nun ist Abfahrt. Ziel: Der Großraum Aachen, wo das Deutsche Rote Kreuz eine Art Verteilzentrum für vergleichbare Lieferungen aus dem Bundesgebiet eingerichtet hat. Julia Messinger berichtet sogar von Spendern, „die angeboten haben, bei ihren eigenen Fahrzeugen die Rücksitzbank umzuklappen und auch mitzufahren, sollten unser Lkw nicht ausreichen“.

Die Aktion ging über zwei Tage und ist damit abgeschlossen. Die Redderser hoffen, dass man sich vorerst zu einem solchen Anlass nicht mehr wiedersieht. „Klar ist aber: Wenn sich herausstellt, dass solche Hilfe auch in Süddeutschland, Sachsen, Österreich oder Belgien nötig sind, dann wiederholen wie die Aktion.“

Von Stephan Hartung