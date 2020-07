Am 30. Juni erhielt das Fitnessstudio „Gym!me“ von der Region Hannover als zuständige Bauaufsichtsbehörde die Betriebsgenehmigung, am gleichen Tag öffnete das Studio wieder. Vorangegangen war ein Hin und Her. Zu Jahresbeginn forderte die Region den Einbau einer Brandschutzdecke zur Absicherung des darüber liegenden Wohnhauses. Das Studio kam dieser Forderung nach. Kurz darauf mahnte die Region die Statik des Gebäudes an und drohte mit Schließung. Ein beauftragter Statiker untersuchte das Gebäude und beurkundete die Standsicherheit. Am 25. Mai öffnete das Studio wieder – allerdings für nur zwei Tage. Denn die Behörde wollte die Fachbezeichnung des Dachs wissen. Ein sogenannter Bauteilermittler lieferte den Namen, sodass das Studio zwei Wochen später wieder öffnete. Allerdings nur bis zum 18. Juni. Eine Prüferin der Region kam vorbei und sich die Lüftungsanlage an – und forderte den Nachweis für Brandschutzklappen. Ein dafür ausgebildeter Gutachter bestätigte die Funktionstüchtigkeit. hg