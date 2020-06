Gehrden

Gehrdens Stadtbrandmeister Olaf Zieske ist erleichtert: Endlich können die Feuerwehren wieder ihren Dienst aufnehmen. „Die Feuerwehren stellen einen wesentlichen Bestandteil der kommunalen Gefahrenabwehr dar, und deshalb hat die Einsatzbereitschaft der Stadtfeuerwehr Gehrden eine hohe Priorität“, so Zieske.

Um diese sicherzustellen seien mehrere Maßnahmen erforderlich. So könne der Dienstbetrieb nur unter Berücksichtigung mehrerer Vorgaben wieder aufgenommen werden. „Pro Ausbildungsdienst darf nur eine aus sechs Teilnehmern plus einem Ausbilder bestehende Staffel anwesend sei“, erläutert Zieske. Eine Ausnahme bestehe bei der Schwerpunktfeuerwehr Gehrden. „Wir können unsere Dienste mit zwei Staffeln plus zwei Ausbildern durchführen“, sagt Ortsbrandmeister Peter-Albert Fricke. Es werde mit zeitlich versetzter Anfangs – und Endzeit trainiert, um eine Vermischung zu vermeiden und die Abstandsregeln einhalten zu können“, so Fricke.

Besondere Maßnahmen für Übungsdienste

Zwischen den jeweiligen Teilnahmen müssen mindestens zwei Wochen Abstand liegen. Bei Unterschreitung des Mindestabstandes von 1,5 Metern ist bei praxisorientierten Diensten für die Einsatzkräfte das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend. „Für den Theorieunterricht müssen möglichst große Räume genutzt werden, die regelmäßig gut gelüftet werden“, so Fricke. Auch da sei der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.

Einsatzbereitschaft hat Priorität

„Alle Maßnahmen dienen dazu, die Einsatzbereitschaft unserer Feuerwehren sicherzustellen“, bringt es Stadtbrandmeister Zieske auf den Punkt. Sofern es innerhalb der Einsatzkräfte zu einem Verdachtsfall oder Quarantäne komme, sei eine Teilnahme am Feuerwehr- und Einsatzdienst in jeder Form untersagt. Auch Rückkehrern aus Risikogebieten sei die Beteiligung daran bis zu 14 Tagen nach ihrer Rückkehr untersagt.

Auch die Ortsfeuerwehren Everloh, Ditterke, Leveste und Northen haben den Übungsdienst aufgenommen. Die sozialen Kontakte hätten allen sehr gefehlt. Die Onlinedienste könntne die realen Treffen nicht ersetzen, sagen alle Ortsbrandmeister übereinstimmend.

In den Freiwilligen Feuerwehren Gehrden, Northen, Leveste und Everloh haben zudem die Jugendlichen wieder in kleinen Gruppen den Dienst aufgenommen. Auch dort gelten strenge Regeln. So dürfen pro Treffen nur sechs Jugendliche plus zwei Ausbildern anwesend sein. Außerdem müssen zwischen der jeweiligen Teilnahme mindestens zwei Wochen Abstand liegen. „Die Dienste dürfen nur außerhalb geschlossener Räume stattfinden. Und natürlich gelten die Regeln des Mindestabstandes“, so Stadtbrandmeister Zieske.

Der Dienstbetrieb der Kinderfeuerwehren bleibt weiterhin wegen der Corona-Verordnung des Landes eingestellt. Auch sämtliche Proben, Auftritte und Ausbildungen der Musikzüge sind bis auf Weiteres nicht erlaubt.

Von Heidi Rabenhorst