Gehrden

Die Feuerwehr hat am Dienstagabend einen 86-jährigen Mann aus einer völlig verrauchten Wohnung an der Hornstraße befreit. Dort war Essen angebrannt. Laut Feuerwehr hatten Bewohner eines Mehrfamilienhauses den Alarmton eines Rauchwarnmelders aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss gehört. Der Mieter der Wohnung öffnete nicht, obwohl die Nachbarn mehrfach klingelten und klopften. Als die alarmierte Feuerwehr kurz danach eintraf, waren außerhalb des Hauses bereits mehrere piepende Rauchwarnmelder zu hören. Hinter den Fenstern der Wohnung war Rauch zu sehen und im Treppenraum Brandgeruch wahrnehmbar.

Wohnungstür gewaltsam geöffnet

Ein mit Atemschutzgeräten ausgerüsteter Einsatztrupp öffnete die Wohnungstür gewaltsam und drang in die Wohnräume ein. Dort fanden sie den hilflosen 86-jährigen Mieter, retteten ihn aus der verrauchten Wohnung und übergaben ihn an den Rettungsdienst. Das in der Küche auf dem eingeschalteten Herd angebrannte Essen löschten Feuerwehrleute schnell mit Wasser und entfernten anschließend den Rauch mit Hilfe eines Drücklüftungsgerätes aus den Wohnräumen. Der Rettungsdienst transportierte den ansprechbaren Mann in ein Krankenhaus. Feuerwehrleute reparierten anschließend die beschädigte Eingangstür und machten die Wohnung wieder abschließbar. Die Schwerpunktfeuerwehr Gehrden war mit 26 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz.

Von Dirk Wirausky