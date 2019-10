Darum überprüft die Feuerwehr die Hydranten

Gehrden

Mit Folie im Winter geschützt: Die Feuerwehr hat am Sonnabend die 320 Löschwasserhydranten und sechs Löschbrunnen in Gehrden überprüft und für die kalte Jahreszeit vorbereitet. Dabei wurde kontrolliert, ob die Hydranten funktionieren und ob sie beschädigt sind. Ein Defekt an der Entwässerungseinrichtung könnte zum Beispiel zu Frostschäden führen. Damit wäre der Hydrant im Ernstfall nicht verwendbar.

Folie verhindert, dass der Deckel festfriert

Bei der Prüfung der Hydranten, die sich unter den ovalen Deckeln in Straßen und Fußwegen befinden, wird die Funktion durch Wasserentnahme mit einem Standrohr getestet. Anschließend wird eine Folie eingelegt. Sie verhindert, dass der Deckel im Winter festfriert. Festgestellte Mängel werden dem Wasserversorger gemeldet, der für die Instandsetzung verantwortlich ist.

Durch die rot-weißen Hinweisschilder und mit den Hydrantenplänen der Feuerwehr können die Entnahmestellen im Brandfall schnell gefunden werden.

Hydranten nicht zuparken

Die Feuerwehr bittet die Bevölkerung darum, im eigenen Interesse die Hydranten nicht mit parkenden Fahrzeugen zu blockieren und sie im Winter unbedingt für die Feuerwehr von Schnee und Eis freizuhalten. Sind die Hydranten nicht oder nicht ausreichend von Schnee geräumt, geht unnötig Zeit verloren. Unter Umständen kann das hohe Sachschäden verursachen oder sogar ein Menschenleben kosten.

Von Jennifer Krebs