Die Feuerwehr hat am Montag einen Brand in einem Wohnhaus in Northen gelöscht. Dort hatte sich eine unbeaufsichtigte Powerbank entzündet.

Als eine Bewohnerin des Einfamilienhauses an der Hannoverschen Straße um 9.38 Uhr die Eingangstür aufschloss, quoll ihr bereits dichter Rauch aus dem Erdgeschoss entgegen. Per Notruf alarmierte sie die Feuerwehr, bei deren Eintreffen kurz darauf bereits alle Räume in der betroffenen Wohnung mit Rauch gefüllt waren. Personen hielten sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Haus auf.

Technischer Defekt löst Brand aus

Mit Atemschutzgeräten ausgerüstete Feuerwehrleute drangen in die verrauchten Räume ein, suchten mit Hilfe einer Wärmebildkamera und fanden die Ursache: Ein an eine Steckdose angeschlossenes Batterieladegerät mit einem Akku – eine sogenannten Powerbank – war in der Küche während des Ladevorgangs am Stromnetz in Brand geraten. Als Ursache stellten die Einsatzkräfte später einen technischen Defekt fest.

Die Feuerwehr stellte den Strom im Haus ab und brachte die glimmenden Einzelteile ins Freie. Mit einem Druckbelüftungsgerät bliesen die Einsatzkräfte den beißenden Brandrauch aus dem Haus. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Northen, Lenthe und Everloh sowie der Löschzug der Schwerpunktfeuerwehr Gehrden, es waren insgesamt 43 Einsatzkräfte mit neun Fahrzeugen sowie Polizei und Rettungsdienst vor Ort. Während des Feuerwehreinsatzes musste die Ortsdurchfahrt in Northen vorübergehend für den Verkehr gesperrt werden.

Von Uwe Kranz