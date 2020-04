Gehrden: Feuerwehr ist in der Corona-Krise gut aufgestellt

Gehrden

Eine große Herausforderung sei es, sich an die neuen Verhaltensregeln zu gewöhnen – auch für die Gehrdener Feuerwehr, berichtet Pressesprecher Rainer Kunze. Normalerweise begrüßten die Männer und Frauen sich auch dort mit Handschlag, ohnehin herrsche viel persönlicher Kontakt und Nähe gehöre dazu.

Das sei derzeit anders, sagt Kunze. Zunächst bis zum 30. April gelten auch bei den Einsatzkräften besondere Regeln und Hygienemaßnahmen. Dazu gehöre die Pflicht, eine Schutzmaske zu tragen, da es etwa bei Einsätzen oder im Fahrzeug schwierig sei, den Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen einzuhalten. Außerdem seien Treffen von Gruppen in den Feuerwehrhäusern unzulässig, weshalb auch Fortbildungen, Musikproben und Besprechungen abgesagt werden mussten.

Feuerwehrfrau näht Masken für die Einsatzkräfte

Ein Problem sei zuvor der Mangel an Masken gewesen. Dankenswerterweise habe sich die Feuerwehrfrau Silke Riedel bereit erklärt, selbst Exemplare in drei verschiedenen Größen für die mehr als 70 Einsatzkräfte zu nähen. „Ich habe mir verschiedene Modelle im Internet angeschaut und dann ein geeignetes für den Einsatzdienst ausgewählt“, sagt sie. Laut Kunze habe sie an manchen Tagen bis zu 18 Stück fertig bekommen. Die Produktion laufe weiter, damit bei den Einsätzen auch den Hilfesuchenden Masken angeboten werden können.

Auch, wenn die Masken keinen hundertprozentigen Schutz liefern können – die Feuerwehr will alles Mögliche tun, um die Bürger vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen. Grundsätzlich haben die Männer und Frauen allerdings momentan weniger zu tun, berichtet Kunze. Er begründet das mit dem Shutdown: weniger Menschen auf der Straße, in Firmen oder Schulen, weniger Einsätze.

Das Team ist gut vorbereitet

„Wir sind es gewohnt, uns auf besondere Situationen einzustellen“, sagt Kunze. Deshalb sei das Team bereits gut vorbereitet und könne die systemrelevanten Aufgaben der Gefahrenabwehr bei Bränden oder Unfällen auch weiterhin übernehmen.

Auch im Bereich der Fort- und Ausbildung seien derzeit besondere Vorgehensweisen notwendig. Da die Treffen ausfallen, hätte die Feuerwehr in Gehrden begonnen, Videobeiträge zu erstellen. Unter dem Titel „VideoINFo“ berichten so einige Einsatzkräfte über aktuelle Veränderungen und Verhaltensregeln und können alle informieren, ohne sich versammeln zu müssen. „Es geht dabei auch darum, die Leute zu sensibilisieren“, sagt Kunze. Denn sich tatsächlich an die Regelungen zu halten, falle einigen schwer. Bisher habe es nur positives Feedback zu den Videos gegeben.

Kommunikation über Telefon und Internet funktioniert

Die Filme, bisher sechs Stück, jeweils zwischen drei und zehn Minuten lang, finden die Mitglieder im internen Bereich der Homepage, erzählt Kunze. Die Produktion sei immer besser geworden. Dabei arbeite das Team mit einem Drehbuch und jede Szene sei wohl überlegt. „Und auch die Schauspieler werden immer besser.“ Derzeit werden noch weitere Videos produziert.

Ein weitere Punkt, der sich komplett geändert habe, sei die Kommunikation der Führungskräfte. Diese laufe momentan ausschließlich über Videokonferenzen, Telefon, E-Mail oder Nachrichtendienste. Das funktioniere gut. Trotzdem würde die aktuelle Situation natürlich niemanden begeistern, sagt Kunze. Aber es sei momentan einfach notwendig.

Von Janna Silinger