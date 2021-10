Lemmie

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Wegen der Corona-Pandemie verzichtet die Feuerwehr Lemmie in diesem Jahr darauf, ihr 100-jähriges Bestehen gebührend zu feiern. „Wir holen unser Jubiläumsfest aber ganz sicher in einem kleineren Rahmen nach“, verspricht Ortsbrandmeister Carsten Seiler. Er peilt dafür 2023 an. Im Jahr 2026 soll dann anlässlich des 105-jährigen Bestehens ganz groß gefeiert werden.

„Wir hatten schon viel für unsere 100-Jahr-Feier vorbereitet“, sagt der Ortsbrandmeister. Es seien auch Gespräche mit einem Festwirt geführt worden. Völlig unklar sei aber gewesen, unter welchen Corona-Auflagen, Hygienerichtlinien und mit wie vielen Besuchern eine Feier überhaupt möglich gewesen wäre. „Wegen der desolaten Vorzeichen für eine verlässliche Organisation haben wir uns dann aber gemeinsam für eine Absage entschieden“, so Seiler.

Dass nun aber vermutlich sogar erst für 2023 nur ein kleines Fest geplant ist, hat zwei Gründe: „Viele Feuerwehren aus der näheren Umgebung holen ihre Jubiläumsfeste schon im nächsten Jahr nach, deshalb wird es eine Ballung an Festen und Einladungen geben“, sagt Seiler. Was ebenfalls in Lemmie für einen Nachholtermin in zwei Jahren spricht: Im Jahr 2023 soll auf einem Feld am nordwestlichen Ortsrand in Richtung Degersen ein neues Feuerwehrhaus gebaut werden – ein guter Anlass zum Feiern.

Das bisherige Gerätehaus am Gehrdener Kirchweg entspricht nicht mehr den Anforderungen. Die Feuerwehrunfallkasse (FUK) mahnt seit Jahren Platzmangel und Bauschäden an.

Das Gerätehaus am Gehrdener Kirchweg (Bild oben) entspricht nicht mehr den Anforderungen. Am Ortsausgang in Richtung Degersen (Bild unten) wird ein neues Feuerwehrhaus gebaut. Quelle: Dirk Wirausky/Ingo Rodriguez (Archiv)

Im April 1921 gründen 14 Männer die Feuerwehr Lemmie

Es ist der dritte Umzug, der auf die Feuerwehr Lemmie zukommt, wie ein Blick in die Chronik zeigt. „Unser jetziges Gerätehaus ist schon der dritte Standort“, erzählt Seiler. Das erste Domizil war ein Spritzenhaus an der Weetzener Straße, 1926 zog die Einsatzabteilung in das bis heute ortsprägende Gebäude in der Dorfmitte um.

Die Feuerwehr Lemmie zieht 1926 in das Spritzenhaus an der Deisterstraße. Quelle: Privat

Noch länger liegt die Geburtsstunde der Ortsfeuerwehr zurück: Laut Chronik wählten am 19. April 1921 insgesamt 14 Gründungsmitglieder Fritz Garben zum ersten Feuerwehrhauptmann. Im November 1926 nahm die Feuerwehr feierlich ihr neues Spritzenhaus an der Deisterstraße nahe der Kapelle in Betrieb. Sieben Jahre nach der Gründung erhielt die Einsatzabteilung eine Motorspritze und gehörte damit zu den fortschrittlichsten Feuerwehren im Kreis Hannover.

Jugendfeuerwehr besteht seit 55 Jahren

Die Jugendfeuerwehr wurde vor 55 Jahren gegründet. Quelle: Privat

Die Jugendfeuerwehr besteht seit 55 Jahren – auch wenn sich auch abweichende Daten finden lasse. Was laut Ortsbrandmeister Seiler zu einem Missverständnis über das Gründungsjahr der Nachwuchsabteilung führt, sind Angaben aus einer Chronik über die Zeit im Zweiten Weltkrieg: Demnach mussten Jugendliche aus Lemmie ab dem Frühjahr 1941 Feuerwehreinsätze bei Luftangriffen auf Hannover unterstützen, weil die Väter an der Front waren. Die jungen Männer bewährten sich auch bei Einsätzen, als Bomben über Lemmie abgeworfen wurden. Trotzdem sagt Seiler: „Die eigentliche Jugendfeuerwehr wurde erst im September 1966 gegründet.“

Frank Gottschalt ist seit 50 Jahren Mitglied Gehrdens Stadtbrandmeister Olaf Zieske hat während der Jahresversammlung der Feuerwehr Lemmie den früheren Ortsbrandmeister Frank Gottschalt für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt. Zieske beförderte außerdem den amtierenden Vizechef des Ortskommandos, Martin Walter, sowie Andreas Strietzel jeweils zum Oberlöschmeister. Henry Nandzik wurde zum Oberfeuerwehrmann ernannt, Jana Bernsee zur Oberfeuerwehrfrau. Karl-Hermann Schumann-Bischoff erhielt für sein jahrelanges ehrenamtliches Engagement im Ortskommando ein Abschiedsgeschenk.

Das bestätigt auch Jugendwart Marvin Weller: Die Lemmier Nachwuchsabteilung bestehe am 1. September seit 55 Jahren. Wegen der Pandemie könne auch dieses Ereignis nicht groß gefeiert werden. „1966 gründeten Johann Rottenbücher und Werner Meyer die erste Jugendfeuerwehr in Lemmie“, erzählt Weller. Der neuen Abteilung hätten sich gleich 14 Jungen aus dem Dorf angeschlossen, berichtet der heutige Jugendwart. 55 Jahre später zählt die Jugendabteilung 19 Jungen und Mädchen sowie fünf Mitglieder in der Kinderfeuerwehr. Laut Ortsbrandmeister gehören der Feuerwehr Lemmie zurzeit insgesamt 39 Aktive, 88 Passive sowie zehn Mitglieder aus der Altersabteilung an. Im vergangenen Jahr mussten die Rettungskräfte zu fünf Einsätzen ausrücken.

Von Ingo Rodriguez