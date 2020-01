Feuerwehr Ditterke: Führungsduo einstimmig wiedergewählt

Ditterke

Einstimmige Wiederwahl: Achim Flohr bleibt Ortsbrandmeister der Feuerwehr Ditterke. Die Einsatzabteilung sprach dem langjährigen Amtsinhaber in der Jahresversammlung in Hütters Schlemmerstube für weitere sechs Jahre das Vertrauen aus. Der 58-jährige Flohr ist bereits seit 2002 Chef des Ditterker Ortskommandos und geht nun in seine vierte Amtsperiode. Möglich ist dies auch wegen der neuen Altersgrenze von 67 Jahren. „Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen“, sagte Flohr nach der Wahl.

Ihm wird auch in den nächsten sechs Jahren Thorsten Fritschen als Stellvertreter zur Seite stehen. Auch den 45-Jährigen bestätigte die Einsatzabteilung mit großer Mehrheit in seinem Amt. „Wir wollen so weitermachen wie bisher und uns am besten auch noch steigern“, kündigte Flohr an.

Erfolgreicher Nachwuchs

Er hatte zuvor in der Versammlung auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. Die Ortsfeuerwehr war demnach 2019 zu sieben Einsätzen ausgerückt – darunter ein Verkehrsunfall, zwei Brände und ein Sturmschaden. Die Feuerwehr Ditterke zählt derzeit 116 Mitglieder: 20 Einsatzkräfte, 21 passive Mitglieder, 59 Förderer und 16 Jugendliche in der Nachwuchsabteilung. Apropos Nachwuchs: Die Jugendfeuerwehr errang im vergangenen Jahr jeweils den ersten Platz beim Stadt- und Regionswettbewerb der Nachwuchsabteilungen.

Achim Flohr (links) und Olaf Zieske (rechts) gratulieren Andreas Blank zu seiner 40-jährigen Mitgliedschaft. Quelle: Ingo Rodriguez

In der Versammlung wurde Oberlöschmeister Andreas Blank für 40-jährige Mitgliedschaft in der Einsatzabteilung geehrt. Nico Henning wurde von Stadtbrandmeister Olaf Zieske und seinem Stellvertreter Alexander Stoßberg zum Hauptfeuerwehrmann befördert.

Der stellvertretende Stadtbrandmeister Alexander Stoßberg (rechts) gratuliert Nico Henning zur Beförderung. Quelle: Ingo Rodriguez

Lesen Sie auch

Von Ingo Rodriguez