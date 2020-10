Gehrden

Die Jugendpflege in Gehrden hat auch für die Herbstferien ein umfangreiches Programm für Kinder und Jugendliche auf die Beine gestellt. Für Kurzentschlossene sieht es aber schlecht aus, die Aktionen sind bereits alle ausgebucht, berichten Benjamin Rosebrock und Lisa-Marie Peth vom Jupa-Team.

Das hat aber auch mit den besonderen Umständen zu tun. Wegen der Corona-Pandemie können immer nur zehn Jungen und Mädchen an einer Veranstaltung teilnehmen. Wie auch überall sonst gelten dabei die Corona-Regeln. Erst mal Händewaschen, wer durch den Raum läuft, muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen, und es wird Abstand gehalten. „Die Kinder halten sich da eigentlich alle wirklich gut dran“, sagt Rosebrock zufrieden. Man müsse nicht mal mehr an die Regeln erinnert, fügt Peth hinzu. „Die Teilnehmer machen das immer schon von allein.“ Die Eltern müssten vorher außerdem ein Hygienekonzept unterschreiben, berichten die beiden. Es laufe alles reibungslos.

Anzeige

Angebote sind überbucht

Im Vergleich zu den Sommerferien sei das Interesse deutlich gestiegen. Damals, erinnert sich Rosebrock, seien viele Familien noch eher zögerlich gewesen. „Jetzt sind die Eltern wieder etwas mutiger“, sagt er. Die Angebote seien häufig sogar stark überbucht. Der Computer würde dann fair verlosen.

150 Kinder nehmen insgesamt an den 23 Angeboten teil, berichten Peth und Rosebrock. Neu dabei sei etwa die Tauschbörse. Die Mädchen und Jungen bringen dazu überflüssige Sammelkarten, Match Attack, Ninjago, Star Wars, Magic the Gathering, Pokemon, Yu-Gi-Oh!, Fußballsammelkarten, Ottifanten oder Klebebilder mit.

Die Tauschbörse für Kinder hat die Jugendpflege in diesem Jahr zum ersten Mal organisiert. Marija hat ihre Ottifanten mitgebracht. Quelle: Janna Silinger

„Viele haben auch Ü-Eier-Figuren oder Ottifanten dabei“, sagt Rosebrock. Eben alles, was man sammeln und tauschen kann. Und das kommt gut an bei den Kindern. Mit Abstand stehen die Tische im Kreis, jeder baut seine Sachen auf und dann wird geschaut, was einem vielleicht noch fehlt, ein wenig wie ein Flohmarkt, nur das im Jugendpavillon kein Geld ausgegeben wird. So wie Marija. Sie hat auf einem Tisch ihre Ottifanten aufgereiht.

Neu im Programm: Kart-Fahren

Auch neu im Programm war das Kart-Fahren. Das sei sehr gut angekommen, berichten die Betreuer. Außerdem organisieren sie einen Nachmittag für Gesellschaftsspiele. „Wir zeigen den Kindern dann neue und alte Spiele“, erklärt Rosebrock. Daraus soll möglicherweise in Zukunft eine Art Familien-Event werden. „Wir wollen das vielleicht ausbauen, wenn es gut läuft.“

Zufrieden: Benjamin Rosebrock und Lisa-Marie Peth vom Jupa-Team freuen sich über die guten Resonanz beim Herbstferienprogramm. Quelle: Janna Silinger

Ein weiteres Angebot habe zwar nichts mit dem Ferienpass zu tun, sei aber ebenfalls neu: „Starke Mädchen“. Die Veranstaltung ist für Freitag, 20. November, und Sonnabend, 21. November, im Jugendpavillon geplant. „Es geht an den Tagen darum, dass Selbstbewusstsein von Mädchen zwischen 10 und 15 Jahren zu stärken“, erklärt Peth.

Die Teilnehmerinnen sollen sich ein wenig in Selbstverteidigung üben, lernen, aus sich herauszukommen und ihren Wert zu erkennen. Ziel der Jugendpflege war es, mehr für Mädchen zu machen, erklären Rosebrock und Peth. Deshalb freuen sie sich sehr über diese Veranstaltung.

Von Janna Silinger