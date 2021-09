Gehrden

Im Stadtgebiet fehlen Plätze zur Nachmittagsbetreuung von Grundschulkindern. Eltern haben ihren Unmut darüber bei einer Demonstration am Rathaus erst vor wenigen Tagen deutlich gemacht. Organisiert hatte den Protest die Initiative Hort Gehrden. Und die lässt nicht locker.

Zwar wird das Thema Schulkinderbetreuung am Dienstag, 21. September, auf der Tagesordnung der Sitzung des Bildungsausschusses stehen. Das passiert aber nur, weil die Grünen einen Antrag auf Lösung des Problems gestellt haben.

Arne Bischoff von der Initiative Hort Gehrden ist das zu wenig. „Es verwundert uns, dass wir bislang weder eine Einladung zum angekündigten Runden Tisch beziehungsweise Lösungsansätze noch eine Rückmeldung zum unterschriebenen AWO-Vertrag erhalten haben“, sagt er. Zudem habe Bürgermeister Cord Mittendorf (SPD) bei der Kundgebung vor dem Rathaus versprochen, das Thema zur Chefsache zu machen.

Unter anderem hatte Mittendorf dort auch erklärt, Gespräche mit den Grundschulleitungen zu führen, wie eine nachschulische Betreuung vor der Ganztagsschulpflicht im Jahr 2026 umgesetzt werden kann. Weitere Gespräche sollen mit Politik und Planungsbüros folgen. Angedacht ist, als Übergangslösung einen Hort einzurichten. Bis zum Sommer nächsten Jahres will die Verwaltung so Betreuungsplätze für 100 Jungen und Mädchen schaffen. Es sollen dazu vermutlich auf der Fläche des Delfi-Bades Interimsbauten aufgestellt werden.

Initiative hat Fragen formuliert

In einem Schreiben an Mittendorf und die Ratsfraktionen hat Bischoff nun Fragen formuliert. Unter anderem will die Initiative Hort wissen, wie der Stand bezüglich des AWO-Vertrages ist. Die Stadt hatte versichert, dass in Kooperation mit der AWO im Oktober zwei Hortgruppen für jeweils 20 Kinder an der Grundschule Am Castrum eingerichtet werden. Allerdings fehlen noch die Unterschriften unter der Vereinbarung.

Mitglieder der Initiative möchten auch an der Bildungsausschusssitzung teilnehmen. Das jedoch wird schwierig: Die Fachausschüsse in Gehrden tagen noch nicht wieder in Präsenz. Fragen müssen bislang noch 36 Stunden vor der Sitzung per E-Mail an die Stadtverwaltung gesendet werden.

Die Hortinitiative will ferner auch wissen, was aktiv getan werde, um die Verteilung der vorhandenen Kapazitäten auf alle Jahrgänge eins bis vier gerecht zu gestalten.

Mehr Einsatz von Verwaltung gefordert

Die Verwaltung wird darüber hinaus aufgefordert, den echten Betreuungsbedarf zu ermitteln. „Wie wir erfahren haben, wurden einige Eltern bereits telefonisch informiert, dass alle Plätze vergeben sind“, berichtet Bischoff. Damit sei kein echter Bedarf erfasst. „Wir befürchten eine große Dunkelziffer“, sagt er. Zudem seien sicherlich Eltern mit einer Zweitagesbetreuung nicht zufrieden, wenn sie fünf Tage beantragt hätten.

„Von den gewählten Ratsmitgliedern wünschen wir uns mehr Einsatz und Aktionismus, wenn es um unsere Kinder geht“, so Bischoff. Die beiden größten Fraktionen der CDU und SPD sollten mit positivem Beispiel vorangehen. „Es geht um jeden einzelnen Tag und jeden einzelnen Betreuungsplatz“, sagt Bischoff mit Blick auf zahlreiche berufstätige Eltern, die händeringend einen Betreuungsplatz für ihr Grundschulkind benötigen.

Derweil hat die CDU auf den Fragenkatalog der Initiative reagiert. Sie wolle dringende und Eltern entlastende Lösungen kurzfristig und auch in den anstehenden Gesprächen über den Doppelhaushalt 2022/2023 unterstützen. „Die Pflichten einer Verwaltung sowie auch deren Planungskapazitäten und Informationspflichten gegenüber dem Rat und der Öffentlichkeit können wir aber nicht einfach übernehmen“, sagt der Fraktionsvorsitzende Thomas Spieker.

