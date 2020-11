Gehrden

Die Frage muss erlaubt sein: Ist das herzhaft-süßen Hörnchen wirklich gerecht geteilt worden? Sanja Blumendorf versichert mit einem Augenzwinkern: „Doch, das haben wir genau in der Mitte durchgeteilt, wie Sankt Martin.“ Offenbar hatte ihre Tochter Lucy einfach nur schneller gegessen. Selbst gebacken? „Nein, aber selbst gekauft, bei einem Bäcker in Gehrden“, sagt Blumendorf und lacht.

Der Laternenumzug zum Martinstag durch die Gehrdener Innenstadt verlief dieses Mal zwar anders als sonst, der guten Stimmung tat dies jedoch keinen Abbruch. Normalerweise ziehen am Abend des 11. November Hunderte Kinder mit ihren Eltern mit Laternen durch das Stadtzentrum, angeführt von einem Reiter und Musikern der Feuerwehr, zum Abschluss führen in der Regeln Jugendliche in Kostümen die Legende des Heiligen Martin auf und rufen zum Teilen von Hörnchen auf. Wegen der Corona-Pandemie und dem Verbot von Veranstaltungen mit vielen Menschen feierten Erwachsene und Kinder den Martinstag in abgespeckter Version.

Aktion kommt gut an

Die Organisatoren von der evangelischen Margarethengemeinde und der katholischen Bonifatiusgemeinde hatten dazu aufgerufen, trotzdem im kleinen Kreis der Familie und unter Beachtung der Corona-Regeln eine Tour durch die Innenstadt zu machen. Das kam bei den Teilnehmern gut an, zahlreiche Personen versammelten sich zwischen Rathaus und Margarethenkirche. „Ich finde es schön, dass trotzdem etwas auf die Beine gestellt wurde“, sagt Blumendorf. Direkt neben ihr, aber mit dem nötigen Abstand, stand Botho mit seiner Laterne. „Ein Dinosaurier“, sagt der Dreijährige. Seine Mutter ergänzt: „Toll, dass es diese Aktion gibt. Das ist immer noch besser als gar nichts.“

Tobias Butzer (links) und Clemens Schäftlein umrahmen als römische Soldaten Marvin Hippen als Sankt Martin. Quelle: Stephan Hartung

Zu dem kleineren Rahmen gehörten die Jugendlichen Tobias Butzer und Clemens Schäftlein, sonst als Mitglieder des Jugendparlaments bekannt, die als römische Soldaten auftraten sowie Marvin Hippen als Sankt Martin. Eine kleine Aufführung gab es jedoch wie angekündigt nicht. Einige Kinder schauten sich aber die verkleideten Jugendlichen aus der Nähe an. Für Musik sorgte Christian Windhorst, Leiter des Posaunenchors der Margarethengemeinde, zusammen mit seinem Sohn Julius. Das Du spielte bekannte Stücke wie das Martinslied oder das Laternenlied.

Christian Windhorst sorgt mit seine Sohn Julius (11) für Musik. Quelle: Stephan Hartung

Die vielen positiven Rückmeldungen der Eltern freuten Mitinitiator Martin Wulf-Wagner. „Ich bin sehr zufrieden. Wir wollten für die Kinder, unter Beachtung der Corona-Regeln, einen Anlaufpunkt schaffen. Das hat geklappt“, bilanzierte der Diakon im Kirchenkreis Ronnenberg – und freute sich, dass die Tradition damit zumindest aufrechterhalten werden konnte. Seit rund 30 Jahren gibt es die Aktion zu St. Martin in Gehrden schon, den genauen Beginn weiß aber niemand. „Vielleicht gibt es Bürger, die den genauen Start wissen und sich bei uns melden“, sagt Wulf-Wagner.

