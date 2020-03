Gehrden

Normalerweise hätten die Eltern von Kindergartenkindern, die bis 1. Oktober sechs Jahre alt geworden sind, in der kommenden Woche zur Schulanmeldung kommen müssen. Doch aus aktuellem Anlass – wegen Corona – haben die Gehrdener Grundschulen Am Castrum sowie Am Langen Feld die beiden geplanten Anmeldetage abgesagt. Alternativ sollen die Eltern die künftigen Erstklässler nun per Brief anmelden.

Die benötigten Formulare seien den Eltern bereits vor einiger Zeit mit der Post zugestellt worden, erklärt Nina von Zimmermann, Leiterin der Grundschule Am Castrum. Die Formulare müssten nun ausgefüllt bis zum 24. März an die jeweilige Schule zurückgeschickt oder in einem verschlossenen Umschlag in den entsprechenden Briefkasten der Schule geworfen werden.

Wer noch Fragen hat: Die Schulen sind täglich von 8 bis 14 Uhr telefonisch zu erreichen. Sollten weiter Informationen benötigt werden oder eine Rücksprache mit der Schulleitung gewünscht sein, können Eltern dies auf einem der Anmeldung beigefügten Zettel vermerken.

Von Astrid Köhler