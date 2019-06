Gehrden

Auch wenn Gisela Wicke zum Saisonauftakt des Nabu-Erlebnisgartens am Ziegeleiweg keinen tierischen Nachwuchs präsentieren konnte, gab es für die kleinen und großen Besucher eine Menge zu sehen. Ein schnatternder Gänserich, scharrende Hühner und zutrauliche Ziegen waren für die Kinder die Attraktion. Den Grund des fehlenden Nachwuchses so richtig erklären konnte sich die Vereinsvorsitzende des Naturschutzbundes Gehrden/Benthe nur teilweise. „Eigentlich waren wir guter Dinge, als die Gans im April brütend auf zehn Eiern saß. Diese waren aber plötzlich weg. Sie sind wohl von einem Marder oder einer Ratte geklaut worden“, verrät Wicke. Dass eine Gans zweimal brütet, habe sie bisher noch nie erlebt, aber dieses Jahr gab es eine Überraschung: „Tatsächlich können wir uns bald über Küken freuen“, sagt Wicke. Der werdenden Gänsemama dürfen die Gäste nicht allzu nahe kommen. „Eigentlich ist sie ganz zutraulich, aber sie will die Eier beschützen und faucht schon mal.“

Vor allem Familien mit Kindern kamen in den Erlebnisgarten, der erstmal in diesem Sommer geöffnet hatte. Keine Scheu zeigten dabei die dreijährige Mia und ihr zweijähriger Bruder Jörn, als sie mit Hedda Ernst zu den Waldziegen gingen. Ganz geheuer war ihnen das Tier dann noch nicht. „Ich habe mich ein bisschen erschrocken“, sagte der kleine Junge. Zu den Gästen zählten auch Rosemarie Rachel und Johann Lenz. Lenz war aus einem ganz besonderen Grund gekommen. „Ich habe in der früheren DDR meinen Lebensunterhalt mit der Ziegenzucht verdient. Eben genau mit diesen Thüringer Waldziegen, die es hier gibt“, erzählt er.

Lassen sich frisch zubereitete Holunderlimonade schmecken (von links): Beate Schwab, Rosemarie Rachel, Johann Lenz und Gisela Wicke. Quelle: Heidi Rabenhorst

Die Thüringer Waldziege ist eine seltene Haustierrasse. Die braun oder schwarz gefleckten Tiere sind der ganze Stolz ihrer Halterin Hedda Ernst. Die kleine Ziegenherde hat am Gehrdener Berg ihr Zuhause – im rund 4600 Quadratmeter großen Erlebnisgarten des Naturschutzbundes.

Erlebnisgarten besteht seit 17 Jahren

Der Erlebnisgarten wird seit mehr als 17 Jahren naturnah bewirtschaftet. Ein Gemüsegarten mit Beeten bietet für mehr als 50 verschiedene Kulturpflanzen und Kräuter Raum. Ziel des Naturschutzbundes ist es, Kindern die traditionellen Produktionsweisen in der Landwirtschaft näherzubringen. Häufig sind Schulklassen zu Gast auf dem Areal. Der Naturschutzbund gibt außerdem gegen eine Spende auch Kräuter und Obst ab. Bald können die ersten roten Johannisbeeren von den Sträuchern gepflückt werden.

Um das Kleinod unterhalb des Gehrdener Berges kümmert sich an sieben Tagen die Woche im Wechsel ein 15-köpfiges Team. „Die Tiere müssen mit Wasser und Futter versorgt werden“, sagt Wicke, die sich darüber freut, dass unter den fleißigen Helfern viele Kinder sind. Die Kindergruppe trifft sich sonnabends von 9 bis 11 Uhr im Erlebnisgarten; neue Mitglieder sind willkommen.

Angebote im Erlebnisgarten Die nächsten Tage der offenen Tür sind am 7. Juli und am 8. September jeweils von 15 bis 18 Uhr. Schulklassen oder Kindergartengruppen können sich auch für Besuche in der Woche bei Gisela Wicke unter der Telefonnummer (0151) 68134845 anmelden. Anlässlich des „Rendezvous im Garten“ ist der Naturschutzbund am Sonntag, 9. Juni, von 13 bis 18 Uhr im Erlebnisgarten mit verschiedenen Aktivitäten dabei. Am Sonntag, 23. Juni, nimmt die Gruppe wieder bei der Aktion der Region Hannover mit dem Tag der offenen Pforte in Privatgärten teil. Dort werden Britta Häupl und Ursula Mahlert unter anderem Blumenseifen herstellen.

Von Heidi Rabenhorst