Trotz Corona ist das beliebte Selbstpflücken auf den Feldern der Familie Sander vom Calenberger Landhof in diesem Jahr wieder möglich. Vier große Erdbeerfelder in den Springer Ortsteilen Gestorf und Völksen, in Wennigsen-Steinkrug und in Gehrden stehen den Kunden zur Verfügung. Die Corona-Regeln werden gut angenommen.