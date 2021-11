Gehrden

Auf Einladung des Klinikums Robert Koch und der christlichen Gemeinden in Gehrden hat eine Trauerfeier für Kinder, die das Licht der Welt nicht erblickt haben, stattgefunden. Sie werden liebevoll „Sternenkinder“ genannt. In der Kapelle auf dem Friedhof fanden Pfarrer Christoph Paschek von der St.-Bonifatius-Gemeinde, und Pastor Wichard von Heyden von der Margarethengemeinde segensreiche Abschiedsworte an Eltern und trauernde Angehörige und Freunde.

In ihrer Begrüßung wandte sich Klinikseelsorgerin Gunhild Junker an die Trauergemeinde mit tröstenden Worten des Zuspruchs. „Sie sind in Ihrer Trauer nicht allein, alle die heute hier mit Ihnen trauern sind in Gedanken bei Ihnen und Ihrem Sternenkind“, sagte sie. Als langjährige Seelsorgerin im Krankenhaus weiß Junker, wie wichtig im Abschiednehmen das Ritual einer würdigen Trauerfeier für Eltern und Angehörige ist. Der Schmerz über den Verlust eines Sternenkindes könne den Familien nicht von Seele und Schultern genommen werden, doch das kleine geliebte Geschöpf bei Gott hoffentlich liebevoll geborgen zu wissen, könne sehr tröstend sein. Für einen würdigen Rahmen sorgte das Bestattungsunternehmen Rohde. Kai Rohlfes und sein Team sorgen in jedem Jahr dafür, dass die Sternenkinder aus dem Krankenhaus abgeholt werden und die Kapelle für den Abschied liebevoll gestaltet ist.

Trauern kann Angehörigen helfern

Für viele Betroffene ist es ein Tabu-Thema, über ihre Sternenkinder zu sprechen. „Dabei kann die Trauer nur wirklich besser werden, wenn man auch trauert“, sagt Kai Rohlfes aus seiner Erfahrung als Trauerbegleiter. Das Gehrdener Bestattungsunternehmen habe in den vergangenen Jahren viele Familien begleitet, die ihr Sternenkind verabschieden mussten. „Und wir sehen immer wieder, wie wichtig und tröstlich, ja sogar kraftgebend das sein kann“, sagt Rohlfes.

Liebevoll hergerichtet ist der Traueraltar in der Gehrdener Kapelle. Quelle: Agnieszka Dörrie

Nach dem Kinderlied „Weißt du, wieviel Sternlein stehen“ begleiteten alle Anwesenden die Sternenkinder entlang der Lichterkette, die den Weg zum „Garten der Sternenkinder“ wies und wo die Trauerfeier mit der Beisetzung, einem gemeinsamen Gebet und Zeit für den ganz persönlichen Abschied endete.

„Sternenkinder“ ist die poetische Bezeichnung für Totgeburten. Der Name soll ausdrücken, dass die „Sternenkinder“ den Himmel beziehungsweise die Sterne erreicht haben, bevor sie das Licht der Welt erblicken konnten.

Von Dirk Wirausky