Gehrden

Immerhin eine gute Nachricht in komplizierten und schwierigen Zeiten: Die Stadt wird Eltern, deren Kinder im Lockdown zurzeit nicht im normalen Umfang betreut werden, die Kindergartengebühren erlassen. Die Entscheidung hat der Rat getroffen. Einstimmig und ohne Diskussion.

Demnach werden die Kindertagesstättengebühren und Betriebskostenzuschüsse ab Januar für die Dauer der angeordneten Schließzeiten erlassen beziehungsweise erstattet. Ausgenommen von der Gebührenerstattung sind aber Eltern aus systemrelevanten Berufen, deren Kinder in einer der Notgruppen betreut werden. Diese Regelung gilt solange, wie die Stadt durch die Allgemeinverfügungen der Region daran gehindert wird, die kommunalen Einrichtungen im Normalbetrieb zu betreiben.

Das sei in dem Ratsbeschluss bereits so festgelegt worden, sagt Fachbereichsleiter Ralf Geide. Er geht davon aus, dass der Lockdown über den 14. Februar hinaus verlängert wird. „Aber wir müssen abwarten, bis es eine Entscheidung gibt“, sagt er.

Auch Geide weiß: Je länger der Lockdown dauert, desto problematischer wird die Lage für die Familien. Der Andrang nach einem Platz in der Notbetreuung sei groß. So sind aktuell auch 50 Prozent der Notbetreuungsplätze in den städtischen Kitas belegt. Es gebe sogar eine Warteliste. Das sei im ersten Lockdown im Frühjahr nicht so gewesen. „Da konnten sich die Eltern offenbar noch besser und anders organisieren“, vermutet Geide. Dabei nimmt die Stadt dort, wo es die Größe der Räume zulasse, auch mehr als 50 Prozent auf. In Krippen bedeutet das acht statt 15 Kinder, in den Kitas 13 statt 25. „Wir müssen uns an die Vorgaben halten“, betont Geide.

Hintergrund ist die niedersächsische Corona-Verordnung vom 8. Januar. Damit wurde ab dem 10. Januar der Betrieb von Kindertageseinrichtungen vorerst untersagt. Aus Sicht der Verwaltung und der Politiker drohen vielen Sorgeberechtigten aufgrund der derzeitigen Situation Gehaltseinbußen, Kurzarbeit, Jobverlust und unbezahlter Urlaub. „Aufgrund der sozialen Verantwortung halten wir es für geboten, die satzungsgemäßen Gebühren für die Betreuung monatsweise den Sorgeberechtigten zu erlassen, solange die Stadt Gehrden daran gehindert wird, die kommunalen Einrichtungen zu betreiben“, sagt Fachdienstleiterin Britta Häupl.

Stadt erlässt Betriebskosten

Betroffen sind von dieser Entscheidung laut Geide nicht nur die Eltern der acht kommunalen Kindergärten im Gehrdener Stadtgebiet. Auch die Zuschüsse zu den Betriebskosten für die freien, betrieblichen oder kommunalen Kitas werden erlassen. Dazu gehören ebenso die Elternbeiträge für Kinder bei einer Tagespflege und bei einer Hausaufgaben- oder Nachmittagsbetreuung. Geregelt ist im Ratsbeschluss trotz der erlassenen Elterngebühren auch die Fortsetzung der städtischen Betriebskostenzuschüsse für Kitas freier Träger, Betriebskitas und Tagesmütter oder -väter. Damit diese Einrichtung und Personen nicht wegen der fehlenden Gelder in ihrer Existenz gefährdet werden.

Dieser Entschluss hat allerdings für die Stadt finanzielle Folgen. Die monatlichen Mindereinnahmen beziehungsweise Mehrausgaben betragen nach einer ersten Berechnung fast 60.000 Euro. Bereits im ersten Lockdown im Frühjahr hatte die Stadt den Eltern die Gebühren für die Kinder, die nicht betreut werden konnten, erlassen.

Von Dirk Wirausky