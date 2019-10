Gehrden

Am Gehrdener Berg soll im Sommer nächsten Jahres ein Waldkindergarten eröffnen. Ein Gruppe von Eltern hat sich inzwischen zusammengeschlossen, die die neue Einrichtung als Verein ins Leben rufen will. Der Name steht bereits fest. Der Kindergarten in freier Natur soll Gehrdener Waldwichtel heißen.

Auch ein Ort...