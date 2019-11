Eiserne Hochzeit: Bei den Ruttkowskys war es Liebe auf den ersten Blick

Gehrden

Dieses Ehejubiläum ist selten: Anni und Paul Ruttkowsky haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Das Ehepaar aus Gehrden ist seit 65 Jahren verheiratet. Gefeiert wird zwar erst am nächsten Sonnabend im kleinen Kreis, am Hochzeitstag selbst waren aber bereits einige Gratulanten zu Gast, darunter Petra Rudszuck, stellvertretende Regionspräsidentin, sowie Gehrdens Bürgermeister Cord Mittendorf und sein Stellvertreter Henning Harter.

Rudszuck überbrachte nicht nur die Glückwünsche der Region, sondern auch von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil. „Der kennt uns aber nicht, oder?“, fragt Anni Ruttkowsky mit einem Augenzwinkern. „Aber wir kennen ihn, der Bursche ist doch immer im Fernsehen“, sagt ihr Mann und lacht. Wie diese Szene zeigt: Die Ruttkowskys sind mit ihren 89 Jahren nicht nur körperlich, sondern auch geistig bestens in Form – und sie haben Humor.

Kein Auffordern notwendig

Kennengelernt haben Anni und Paul Ruttkowsky sich im Sommer 1953 beim Tanztee in Egestorf. „Ach, das hat sich einfach so ergeben“, sagt Anni Ruttkowsky auf die Frage, wer wen angesprochen hat. Damals lebte sie in Egestorf und hießt mit Nachnamen noch Gaefke. „Wir haben uns nur gesehen – und schon ineinander verliebt“, erinnert sich ihr Mann, der aus Magdeburg stammt und dort für eine Baufirma arbeitete. Ein großer Auftrag für einen Wohnungsbau über rund drei Jahre hatte ihn nach Barsinghausen gebracht. „Ich habe zu der Zeit dann dort gelebt und bin mit Freunden oft zum Tanztreff gegangen“, sagt er. Nach Abschluss des Großauftrags ging er nicht mehr zurück nach Magdeburg.

„Wir lieben unseren Garten“

Am 5. November 1954 läuteten in Egestorf die Hochzeitsglocken. Ein Jahr später kam Tochter Gabi, 1971 dann Sohn Michael zur Welt. Die Ruttkowskys sind auch zweifache Großeltern. Aber nicht nur die Enkel halten sie fit, auch der Garten, der sich nur wenige hundert Meter von ihrer Gehrdener Wohnung entfernt befindet. Schon seit 60 Jahren besitzt das Paar einen Schrebergarten in der Kolonie „Schüttewiese“ und macht dort fast alles noch selbst. „Unser Garten hält uns jung. Wir pflanzen zwar keine Kartoffeln, Bohnen oder Kohlrabi mehr an, haben aber noch einen schönen Rasen und tolle Blumen“, sagt Paul Ruttkowsky, der bis zu seinem Renteneintritt bei Volkswagen tätig war. „Unseren Garten lieben wir über alles“, ergänzt seine Frau, die als Bäckereifachverkäuferin bei Hünerberg in Barsinghausen arbeitete. Nicht selten nutzte das Ehepaar den Garten in der Vergangenheit als dauerhaftes Sommerdomizil. „Wir haben dort sogar eine Küche“, sagt Anni Ruttkowsky.

Anni und Paul Ruttkowsky sind seit 65 Jahren verheiratet. Das alte Bild zeigt ihre grüne Hochzeit. Quelle: Stephan Hartung

Ein weiteres gemeinsames Hobby ist das Singen. Von 1979 bis 2015 waren beide Mitglieder des Burgbergchors, zudem gehörte Paul Ruttkowsky dem Männergesangverein Döhren an. Für größere Reisen blieb trotzdem Zeit: Sri Lanka, Thailand, Mexiko, Dominikanische Republik, Venezuela, Kuba. „Ich habe sogar noch einen Spanischkurs bei der Volkshochschule belegt, zu diesem Zeitpunkt war ich schon 70 Jahre alt“, sagt Paul Ruttkowsky.

Von Stephan Hartung