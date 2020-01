Danke Neubaugebieten: Gehrden zählt immer mehr Einwohner

Gehrden

Gehrden wächst. Laut der aktuellen Statistik über die Entwicklung der Bevölkerungszahlen, die die Region Hannover nun vorgelegt hat, ist die Zahl der Einwohner im vierten Quartal des vergangenen Jahres in Gehrden um 0,23 Prozent (36 Personen) gestiegen. Damit lebten Ende Dezember 15.455 Menschen am Burgberg. Das ist der höchste Stand seit 2015. Gehrden zählt aber dennoch zu den kleineren Kommunen in der Region. Nur Pattensen und Wennigsen haben noch weniger Einwohner.

Der Grund für die Zunahme an Bürgern in den vergangenen fünf Jahren liegt auf der Hand: Im Osten der Kernstadt sind mit Thiemorgen, Großes Neddernholz und Langes Feld III gleich drei Neubaugebiete entwickelt worden, die für den Zuzug zahlreicher Neubürger gesorgt haben.

Bauland in Gehrden ist begehrt

Bauland in Gehrden ist äußerst begehrt, weil die Stadt eine gute Infrastruktur vorweisen kann. Es gibt unter anderem zwei weiterführende Schulen, zwei Grundschulen, zahlreiche Kindergärten, gute Einkaufsmöglichkeiten und eine relativ gute Vehrkehrsanbindung an Hannover. In den nächsten Jahren werden auf dem Vorwerk-Gelände im Stadtzentrum sowie in den Ortsteilen Leveste und Lenthe weitere Baugebiete ausgewiesen.

Grundlage der Bevölkerungsstatistik der Region Hannover sind die Auskünfte aus den Einwohnermelderegistern der 21 zugehörigen Städte und Gemeinden.

Von Dirk Wirausky