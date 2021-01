Gehrden

Bislang unbekannte Täter sind in Gehrden in ein Einfamilienhaus an der Barsinghäuser Straße eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Donnerstag, 31. Dezember, 15 Uhr, und Freitag, 1. Januar, 17 Uhr, Zugang zum Haus. Sie nutzten aus, dass die Bewohner nicht zu Hause waren. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und gelangten so ins Haus. Sie durchsuchten sämtliche Räume. Was genau gestohlen wurde und wie hoch der Schaden ist, kann die Polizei noch nicht sagen.

Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 09) 51 70 entgegen.

Von Jennifer Krebs