Gehrden

Bei einem Einbruch in ein Unternehmen in Gehrden haben die Täter zwei Lastwagenbatterien gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stiegen die Diebe über ein Eingangstors des eingezäunten Firmengelände an der Lenther Straße. Auf dem Grundstück bauten sie zwei Batterien aus einem werksneuen Mercedes-Lastwagen aus und nahmen diese mit. Die Tat kann auf den Zeitraum von Mittwoch, 15.30 Uhr bis Donnerstag 6 Uhr eingegrenzt werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170 oder mit der Polizeistationen Gehrden unter (05108) 922810 in Verbindung zu setzen.

Anzeige

Weitere NP+ Artikel

Von Uwe Kranz