Gehrden

Unbekannte haben versucht, die Kellertür eines Wohnhauses an der Großen Bergstraße in Gehrden auszuhebeln. Die Tatzeit grenzt die Polizei auf Freitag, 18 Uhr, bis Sonnabend, 9.30 Uhr, ein. Allerdings scheiterten die Täter bei dem Versuch, in das Gebäude eines 70 Jahre alten Bewohners einzudringen. Lediglich die Kellertür wurde beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in dem angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter Telefon (05109) 5170 entgegengenommen.

Von Uwe Kranz