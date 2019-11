Bewohner schlagen Einbrecher in die Flucht

Gehrden

In Ditterke sind Einbrecher am Dienstag aufgrund eines Irrtums gescheitert. Als sie gegen 17 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Kirchwehrener Straße einsteigen wollten, waren sie offenbar davon ausgegangen, dass sich die Bewohner zu dieser Zeit nicht im Haus befanden. Als sie jedoch eine Fensterscheibe einschlugen, um in das Haus zu gelangen, stellte sich heraus, dass doch jemand zu Hause war. Die Bewohner wurden durch den Lärm aufgeschreckt und schlugen die Täter – allerdings unerkannt –in die Flucht. Mögliche Zeugen werden deshalb gebeten, sich mit der Polizei Ronnenberg unter Telefon (05109) 517 115 in Verbindung zu setzen.

Von Uwe Kranz