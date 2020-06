Ehrenamtliche säubern den Friedhof in Everloh

Everloh

Ursel Reverey ist ganz begeistert. „Egal, wen ich gefragt habe, alle haben sofort Ja gesagt“, sagt sie. Das Ja galt einem freiwilligen Arbeitseinsatz auf dem ehrenamtlich verwalteten Everloher Friedhof am Calenberger Blick. Gut 20 ältere und tatkräftige Bürger halfen dabei, Wege zu harken und vom Unkraut zu säubern, Efeuhecken zu beschneiden und alte Grabplatten zu begradigen. „Es war eine tolle Stimmung“, sagt Revery.

Die Pflegearbeiten sind aus Sicht der 76-Jährigen auch dringend nötig gewesen. „Im vergangenen Jahr ist nichts passiert“, sagt sie. Und um die Ruhestätte in vorzeigbarem Zustand zu erhalten, sind der Kapellenvorstand und der Friedhofsverwalter Lutz Schwarz auf diese Art der ehrenamtlichen Hilfe angewiesen.

Nächster Einsatz ist für Herbst geplant

Zwei Stunden dauerten die Arbeiten, mit dem Ergebnis ist Revery zufrieden. „Doch wir müssen uns im Herbst noch einmal treffen“, kündigt sie an. Unter anderem muss ein Weg zur Friedhofshalle gepflastert werden. Direkt neben dem Haupttor sollen zudem alte Grabsteine gesammelt und aufgestellt werden – als Erinnerung an verstorbene Everloher, die kein Grab mehr auf dem Friedhof haben.

„Bräuchten mal ein Konzept“

Für den Friedhof am Ortsrand, der zur evangelisch-lutherischen Kapellengemeinde gehört, sind die Everloher selbst verantwortlich. „Wir bräuchten mal ein Generalkonzept für die Anlage“, gesteht Revery. So ist der Zustand des Friedhofes vom Engagement der Bürger abhängig. Einer hebt sich besonders hervor: Eberhard Bottke, der in unmittelbarer Nachbarschaft der Anlage wohnt. Er führt nahezu täglich kleinere Pflegearbeiten aus.

Bereits in der Vergangenheit bewiesen die Dorfbewohner auf verschiedene Weise ihre Hilfsbereitschaft gegenüber der Gemeinde. So spendeten sie beispielsweise einen vierstelligen Betrag zur Erneuerung des Daches des Gotteshauses und leisteten finanzielle Unterstützung, um die einsturzgefährdete Friedhofsmauer zu sanieren.

Der Friedhof in Everloh ist alt. Seit rund 150 Jahren gibt es ihn. Aus Berichten ihres Großvaters weiß Ursel Reverey, dass einst die Särge der Toten aus Northen und Everloh auf unbefestigten Wegen und auf Karren bis nach Ronnenberg gebracht werden mussten.

