Lenthe

Almut und Waldemar Brandes sitzen sich gegenüber. Hinter ihr stehen Fotos von Sohn, Schwiegertochter und Enkelkind auf einer Kommode. Hinter ihm steht die Terrassentür auf, durch die es in den Garten geht, um den die beiden sich gemeinsam kümmern. Wie um so vieles in ihrem Leben. Klassische Rollenverteilung gab es bei den beiden nicht. Und das, obwohl sie zu einer Zeit geheiratet haben, in der das keinesfalls selbstverständlich war.

An jenen Tag, den 1. Juni 1961, erinnern sich beide noch gut. „Wir sind vom Haus von Almuts Eltern zur Kirche gelaufen“, erzählt der 85-jährige Waldemar Brandes. „Zu Fuß durch das Dorf.“ Durch Lenthe, wo sie bis heute leben. Hinter ihnen seien die Gäste spaziert. Ein ganzer Hochzeitszug. Nach der Zeremonie ging es in der Scheune weiter. „Da hat die Brauerei viele Fässer Bier geliefert“, sagt Waldemar lachend. Und dann wurde ordentlich gefeiert, bis das frisch verheiratete Ehepaar zum Haus von Waldemars Eltern lief, wo es künftig wohnen sollte.

Am 1. Juni 1961 heirateten die beiden. Ein ganzer Hochzeitszug zog zu Fuß durch Lenthe. Quelle: privat

„Der Eingang war aber versperrt, drinnen waren die Matratzen im Schrank versteckt und als wir sie gerade gefunden haben, gingen überall Wecker los“, berichtet Waldemar Brandes weiter. Ein Streich, das sei damals so üblich gewesen, fügt die 82-jährige Almut Brandes hinzu. Und als die zwei endlich alles gefunden hatten, hörten sie Stimmen vor dem Haus. „Die Gäste wollten weiterfeiern. Also mussten wir wieder runter.“ Es sei ein tolles Fest gewesen, sagen beide. Und die Erinnerungen daran sind noch ganz klar. Obwohl es 60 Jahre her ist und sie nun Diamantene Hochzeit feiern.

An ihre Hochzeit vor 60 Jahren erinnern sich Almut und Waldemar Brandes heute noch gut. Quelle: privat

Von 1971 bis 2006 Lenthes Ortsbürgermeister

Seitdem hat das Paar viel erlebt. „Manchmal wurde es mir etwas zu viel, was er so gemacht hat“, sagt Almut Brandes. Denn ihr Mann war gut eingespannt. Von 1956 bis 1994 arbeitete er im Finanzsektor bei VW. Als er in den Ruhestand ging, war es aber keineswegs mit seinen Aktivitäten vorbei. Sein ehrenamtliches Engagement fing bereits 1956 mit dem Einsatz im Gemeindebüro Lenthe an, wo er kurze Zeit später Kassenverwalter und stellvertretender Gemeindedirektor wurde. Er übernahm Ämter bei der SPD in der Lokalpolitik und war schließlich von 1971 bis 2006 Ortsbürgermeister in Lenthe. Für all das hat der 85-Jährige auch zahlreiche Ehrungen erhalten. „Danach habe ich mich dann etwas zurückgezogen“, erzählt Waldemar Brandes.

Auch Ehefrau Almut war berufstätig. Nach der Schule arbeitete sie acht Jahre bei der Conti in der Planabteilung. Anschließend nahm sie eine Stelle in der Verwaltung in Gehrden an. „Und als er in Rente war und ich noch nicht, war er dann Hausmann“, berichtet Almut Brandes. „Stimmt. Ich habe gekocht und geputzt. Und beim Einkaufen, damals hatten wir hier noch einen Fleischer im Dorf, habe ich immer mit den anderen Frauen geklönt“, sagt Waldemar Brandes lächelnd.

Ehrenamt ruht derzeit coronabedingt

Auch Almut Brandes war neben ihrem Job ehrenamtlich tätig, hat beispielsweise Seniorenfahrten und Gemeindenachmittage organisiert. Bis heute ist sie in der Kirche aktiv, so wie ihr Mann bis heute den Männer-Gesangsverein leitet. „Wobei wir beide coronabedingt da momentan nicht viel machen“, räumt sie ein. Derzeit stehen die Pflege des Gartens, lange Spaziergänge und – soweit möglich – Treffen mit Freunden oder Verwandten im Vordergrund. Vor Corona kam auch noch Bummeln in der Stadt hinzu.

Beide kennen sich im Übrigen bereits aus dem Sandkasten. „Am Anfang war ich nicht interessant für ihn“, sagt Almut Brandes. Doch mit der Jugend änderte sich das. 1960 verlobten die zwei sich dann.

Ob es auch mal Krisen gab? Da lachen beide nur. Quelle: Janna Silinger

Mit dem Käfer bis nach Barcelona gefahren

Höhen und Tiefen wechselten sich ab in ihrem Leben. Almut Brandes überlebte mit Anfang 20 knapp einen schweren Autounfall mit dem ersten VW Käfer von Waldemar Brandes. Das Paar bekam einen Sohn, einen Enkelsohn, musste mit dem Verlust von Geschwistern und Freunden leben, baute sich ein Haus. Und obwohl fast das gesamte Leben in Lenthe spielt, kennen die zwei auch die Welt.

Viele Reisen haben sie zusammen unternommen. „Die ersten noch mit dem Käfer. Mit dem sind wir bis nach Barcelona gefahren“, erinnert sich Almut Brandes. Sie waren aber auch in Marokko, Ägypten, England, Griechenland, der Türkei, Skandinavien und Russland. „Da musste ich ihn aber überreden“, erzählt Almut lachend. „Er hatte Sorge, weil er die Schrift dort nicht lesen konnte.“ Waldemar Brandes sei schließlich mitgekommen und habe es nie bereut. Jetzt schauen die zwei zufrieden zurück – und nach vorne, auf all das, was noch kommt. Das Leben bleibe spannend, sind sich die Jubilare sicher.

Von Janna Silinger