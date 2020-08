Gehrden

Im Gehrdener Rathaus haben in dieser Woche drei junge Leute ihre Ausbildung begonnen. Das teilt der Pressesprecher der Stadtverwaltung Frank Born mit. Bereits im vergangenen Jahr habe die Stadt die freien Stellen besetzt. „Wir machen das immer im Vorjahr“, sagt Born. Deshalb habe die Corona-Pandemie auch keinerlei Auswirkungen auf die Suche gehabt. „Es ist auch regulär so, dass wir drei neue Auszubildende bekommen.“ 2020 laufe also diesbezüglich also vollkommen normal ab.

Drei Jahre lang werden Kendra Kathleen Gedick, Julian Becker und Marcel Rehfeldt nun im Rathaus tätig sein. Gedick und Becker absolvieren eine Ausbildung zu Verwaltungsfachangestellten, Rehfeldt wird Fachinformatiker in der Systemintegration.

Auszubildende im zweiten Jahr übernehmen die Einarbeitung

Bürgermeister Cord Mittendorf habe die drei neuen Mitarbeiter im Rathaus begrüßt, ihnen zu ihren neuen Stellen gratuliert und jetzt schon für die Zukunft einen erfolgreichen Abschluss gewünscht. Die erste Einarbeitung der drei Lehrlinge übernehmen zwei Auszubildende, die sich bereits im zweiten Jahr befinden, wie Born mitteilt. Auf diese Weise sollen die Neuen in die Verwaltung eingeführt werden und einen ersten Einblick zu ihren Rechten und Pflichten im Arbeitsleben erhalten.

Von Janna Silinger