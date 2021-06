Der Glasfaserausbau in Redderse und Ditterke soll aus wirtschaftlichen Gründen verschoben werden. Beide Ortsteile fordern, dass die Stadt Gehrden umgehend Fördermittel beantragt.

Glasfaserkabel liegen auf einer Baustelle. Im Gehrdener Stadtgebiet wird HTP in den nächsten Jahren die Haushalte an das Glasfasernetz anschließen – nicht jedoch in Redderse und Ditterke. Quelle: Sina Schuldt (Archiv)