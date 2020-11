Ditterke

Das Ergebnis ist nicht neu und überrascht niemanden: Bei Messungen an der Bundesstraße 65 in Ditterke sind erhöhte Geräuschemissionen festgestellt worden. „Es ist sozusagen offiziell nachgewiesen worden, dass es in Ditterke und auch in Everloh laut ist“, sagte Fachbereichsleiter Wolfgang Middelberg in der Ortsratssitzung am Donnerstagabend. Gemessen wurde vom Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim im Jahr 2018.

Aber: Es sei nicht so laut, dass etwas getan werden müsse, sagte Middelberg. Der Schwellenwert von 70 dB(A) sei nicht erreicht worden. dB(A) ist die Maßeinheit des Schalldruckpegels – umgangssprachlich Geräuschpegel – nach der international genormten Frequenzbewertungskurve A. Die in Ditterke gemessene Emission liegt bei 55 dB(A). Erst bei einer Überschreitung des Lärmpegels von 70 dB(A) wird von einer Gesundheitsgefährdung gesprochen. Ein kurzfristiger Handlungsbedarf bestehe zwar demnach nicht, dennoch solle im Rahmen der Lärmaktionsplanung überlegt werden, wie die Lärmbeeinträchtigungen mittel- und langfristig vermindert werden können, kündigte Middelberg an.

Pläne für Ortsdurchfahrt

Die effektivste Maßnahme sei aus Sicht von Middelberg, den Verkehr in Ditterke zu vermindern, beispielsweise durch eine Ortsumgehung. Das sei aber eher eine langfristige Perspektive. Die steht zwar seit Jahrzehnten im Bundesverkehrswegeplan, aber nicht sehr weit oben. Auch eine neue Fahrbahnoberfläche beispielsweise mit sogenanntem Flüsterasphalt könne dafür sorgen, dass es leiser werde.

Zurzeit wird von der Stadt Gehrden ein Mobilitätskonzept aufgestellt. Darin sollen auch Aspekte berücksichtigt werden, die zu einer Verkehrsberuhigung beitragen. „Stark belastete Bereiche sollen entschärft werden“, sagte Middelberg. Zudem werde ein Lärmaktionsplan ausgearbeitet. Bürger haben dabei die Möglichkeit, im Rahmen der öffentlichen Auslegung Stellungnahmen abzugeben. Und Middelberg appellierte an den Ortsrat im Dorf, Anregungen, Hinweise und Ideen zu sammeln und vorzubringen.

Sanierung der B 65 ab März

Die Bundesstraße, die durch den Gehrdener Ortsteil führt, ist allerdings eine überörtliche Straße und zuständig dafür ist nicht die Stadt Gehrden, sondern das Land Niedersachsen. Und das plant, im März des nächsten Jahres mit dem Um- und Ausbau der Ortsdurchfahrt zu beginnen. „Vielleicht verbessert sich dadurch die aktuelle Situation schon“, sagte Middelberg.

Ortsbürgermeister Ralf Wegmann ist skeptisch, ob die 2018 gemessenen Werte auch aktuell noch gelten. „Der Verkehr und damit auch der Lärm haben sich seitdem vervielfacht“, sagte er. Daher sei eine neue Messung durchaus sinnvoll. Laut der Untersuchung von vor zwei Jahren fahren täglich etwa 13.000 Lastwagen und Autos durch Ditterke.

Von Dirk Wirausky