Bei einer Verkehrskontrolle an der B 65 in Gehrden-Ditterke hat die Polizei einen 43-jährigen Mann gestoppt – er lenkte sein Auto unter Drogeneinfluss.

