Digitaler Unterricht beeindruckt den Kultusminister

Grant Hendrik Tonne ( SPD) war beeindruckt. „Die Oberschule in Gehrden zeigt, wie es gehen kann“, sagte der niedersächsische Kultusminister bei seinem einstündigen Besuch an der Lange Feldstraße.

Beeindruckt war Tonne von dem digitalen Unterricht an der Oberschule. Schulleiter Carsten Huge sprach selbstbewusst davon, dass die Schule in Niedersachsen auf diesem Gebiet ganz weit vorn sei. Und Tonne bestätigte dies nach einem einstündigen „Crash-Kurs“: „Die Oberschule ist nicht repräsentativ für Niedersachsen, aber diesen Weg wollen wir in Bezug auf die Digitalisierung gehen.“ Gehrden sei ein Vorbild dafür, wie es gehen könne.

Zuvor hatte Huge die zahlreichen Vorteile des digitalen Unterrichts aufgezeigt. Umgesetzt wird das Konzept in enger Zusammenarbeit und in Absprache mit der Landesinitiative n-21, die verantwortlich für das vom Kultusministerium 2017 gestartete Pilotprojekt einer Bildungscloud ist. Dadurch sind zahlreiche niedersächsische Schulen untereinander vernetzt.

Individuelle Lösungen werden gesucht

Wie ein digitales Klassenzimmer aussieht und wie selbstverständlich die Schüler das iPad im alltäglichen Unterricht einsetzen, erlebte Tonne in der Klasse 6c. Dort zeigten ihm Leon, Sinan und Arda, welche Möglichkeiten sie im Sachunterricht haben. „Wir haben ihm unsere Bildungscloud gezeigt“, sagte der elfjährige Arda. Die Jungen erläuterten, wie sie auf die Aufgaben zugreifen können, wie sie diese herunterladen und sie bearbeiten.

Huge ist überzeugt: „So wird das eigene Lernen verbessert.“ Gleichzeitig werde nach individuellen Lösungen gesucht. Etwa für eine schüchterne Siebtklässlerin mit Sprachproblemen, die vor der Klasse kein Gedicht vortragen möchte. Die Alternative: Zu Hause hat sie einen kleinen Film mit Knetfiguren, Musik und Erzählstimme gemacht.

Die Kinder und Jugendlichen würden befähigt, ihr Lernen mitzugestalten und selbst zu steuern. „Wir wollen, dass unsere Schüler mitarbeiten und nicht nur konsumieren“, verdeutlichte Huge. Dass unterstrich auch Marc Essenheimer. „Der Unterricht ist authentisch, und wir haben jederzeit direkten Zugriff auf aktuelle Themen“, sagte der IT-Experte der Oberschule. Denn durch die digitalen Möglichkeiten hat die Schule auch Zugriff auf externe Personen und Bereiche.

Seit 2011 ist die Oberschule komplett digital unterwegs. „Wir wollen dadurch den Unterricht und die schulischen Abläufe besser machen“, sagte Huge. Die zahlreichen schulinternen Vorteile liegen für ihn auf der Hand: Vertretungsunterricht lasse sich nahezu problemlos lösen. Die Zusammenarbeit der Lehrer sei jederzeit und überall möglich. „Wir sparen uns so Konferenzzeiten“, sagte Huge. Und die Schüler hätten stets Zugriff auf die Dateien in einem angelegten Pool.

Außerdem: Im Laufe der Schulzeit an der Oberschule sparen die Eltern durch den weitgehenden Verzicht auf Schulbücher 110 Euro. Und noch etwas ist Huge wichtig: die Berufsorientierung. Digitale Kenntnisse sind im Berufsleben inzwischen unabdingbar. „Wir bereiten unsere Schüler darauf vor“, sagt der Schulleiter.

Allein mit dem Wissen wollen Huge und sein Kollegium nicht bleiben. „Wir wollen es mit den anderen Schulen teilen“, sagte er – schulform- und standortübergreifend. Und auch Michael Sternberg, Geschäftsführer von n-21, betonte: „Wir brauchen landesweite Perspektiven.“ Die Oberschule habe aktuell einen Premiumstatus. Was für Sternberg im Zuge der Digitalisierung ganz besonders wichtig ist: „Wir müssen das Lehrerpersonal schulen und fortbilden.“

Bildungscloud: Virtuelle Plattform für den Unterricht Die sogenannte Bildungscloud ist eine interaktive Lernplattform. An dem Pilotprojekt des Kultusministeriums beteiligen sich bis Januar 2020 insgesamt 25 Schulen, darunter auch die Oberschule Gehrden. 17 weitere können als „Follower“ mit abgestuften Rechten auf Teile des internetbasierten Angebots zugreifen. Das Kultusministerium bezeichnet es als ein großes virtuelles Klassenzimmer. Die Pilotphase wird wissenschaftlich begleitet und ausgewertet. Der Projektvorschlag der Landesinitiative n-21 zur Entwicklung einer niedersächsischen Bildungscloud orientiert sich an den Zielsetzungen des Landeskonzeptes „Medienkompetenz in Niedersachsen – Ziellinie 2020“, das unter anderem die verbindliche Entwicklung von schulischen Medienkonzepten, die Bereitstellung digitaler Unterrichtsmaterialien für Lehrkräfte und Schüler, die Entwicklung von Empfehlungen für die Hardwareausstattung/IT-Infrastruktur an Schulen, die Ausstattung aller Schüler weiterführender Schulen mit persönlichen digitalen Endgeräten sowie die flächendeckende Einführung von digitalen Lern- und Arbeitsumgebungen für die Schüler vorsieht. dw

