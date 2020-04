Diese sieben Gräber erinnern an die letzten Kriegstage in Northen

Northen

Es ist eine Erinnerungskultur mit lokalem Bezug: In der Gehrdener Ortschaft Northen gedenken der Ortsrat und die Bürger Jahr für Jahr am 10. April der Opfer des Zweiten Weltkriegs. Für das kleine Dorf markiert dieses Datum ein schicksalhaftes Ereignis. Gut einen Monat vor der Kapitulation Deutschlands am 8. Mai 1945 entging der Ort nur knapp seiner völligen Zerstörung. Gleichzeitig habe der 10. April 1945 für Northen aber auch das vorzeitige Ende des Weltkriegs und der Nazi-Diktatur bedeutet, sagt Ortsbürgermeister Friedhelm Meier.

Er ist auch jetzt wieder an diesem Tag mit seinem Stellvertreter Karl-Ludwig Zuther auf den Friedhof in Northen gekommen, um der historischen Geschehnisse zu gedenken. Anders als sonst haben Meier und Zuther in diesem Jahr nicht zur Teilnahme an der Aktion aufgerufen. Wegen der Corona-Krise sind sie zu zweit zu den Gräbern sieben gefallener Soldaten gekommen, um dort einen Blumenkranz niederzulegen.

Gräber sind Symbol für sinnlosen Widerstand

Die sieben deutschen Soldaten gehörten laut Ortsbürgermeister zu Einheiten der Wehrmacht, die in Northen Stellung bezogen hatten, um den Vormarsch der US-amerikanischen Truppen aufzuhalten. „Es waren Marinesoldaten, die zu Infanterieeinheiten umgeschult worden waren und Verteidigungsstellungen aufgebaut hatten“, erzählt der Ortsbürgermeister. Ihr Widerstand sei einen Monat vor dem Kriegsende in Deutschland nicht nur sinnlos gewesen. „Wenn ein US-Infanterieregiment die fanatische Verteidigungseinheit nicht so schnell besiegt hätte, wäre ganz Northen zerschossen worden“, weiß Meier.

Amerikanische Soldaten marschieren am 10. April 1945 in der Nähe Hannovers an einem Straßengraben voll mit gefallenen deutschen Soldaten vorbei. Quelle: Historisches Museum Hannover

Von seinem heute 88-jährigen Vater Friedrich – einem Zeitzeugen und Dorfchronisten – hat der Ortsbürgermeister erfahren: „Vorrückende Truppen eines amerikanischen Infanterieregiments hatten vor den heftigen Kämpfen in Northen in Verhandlungen die Übergabe des Dorfes gefordert.“ Dies habe der deutsche Kommandeur jedoch abgelehnt und stattdessen von seinen Soldaten und Offizieren Gegenwehr verlangt. „Dabei haben viele Northener noch versucht, die jungen Soldaten zu überreden“, sagt der Ortsbürgermeister. Der Kommandeur habe dies jedoch auch mit Androhung der Todesstrafe unterbunden.

Friedhelm Meier (rechts) und Karl-Ludwig Zuther lesen in einem Buch über Northen noch einmal den Verlauf der Geschichte kurz vor dem Kriegsende nach. Quelle: Ingo Rodriguez

„Die Amerikaner empfahlen den Dorfbewohnern deshalb, ab 13 Uhr Northen zu verlassen“, berichtet Meier. Ziel sei es gewesen, in den bevorstehenden Straßenkämpfen zivile Opfer zu vermeiden. Viele der Northener seien deshalb in das Waldstück Großes Holz geflohen. „Anschließend begannen die Amerikaner mit Artillerie-, Granatwerfer- und Maschinengewehrbeschuss“, sagt der Ortsbürgermeister. Er kennt die schreckliche Bilanz des Kriegstags am 10. April: „Als die US-Truppen am Abend das Dorf eingenommen hatten, waren ein amerikanischer Offizier und neun deutsche Soldaten gefallen.“ Außerdem seien vier Wohnhäuser und zwei Scheunen zerstört worden, sagt Meier.

Von einem der gefallenen Soldaten sind bis heute weder Name noch Herkunft bekannt. Quelle: Ingo Rodriguez

Bis heute erinnern die Gräber von sieben jungen Männern aus verschiedenen Teilen Deutschlands an ihren sinnlosen Widerstand in Northen. Von einem der Männer auf dem Friedhof sei bis heute nicht einmal der Name bekannt. Zwei weitere tote Soldaten seien an anderen Orten beerdigt worden, sagt Meier. In Northen sind die sieben Gräber aber bis heute ein Symbol: „Für die schrecklichen Folgen fanatischer Gefolgschaft und rechtsextremer Ideologie“, sagt Meier.

Von Ingo Rodriguez