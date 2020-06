Gehrden

Ein Fall von Taschendiebstahl beschäftigt die Beamten des Polizeikommissariats in Ronnenberg. Am Freitagmittag gegen 12.25 Uhr befand sich eine 74-jährige Gehrdenerin mit ihrem Rollator auf dem Heimweg vom Einkaufen im Gehrdener Caree. An der Schulstraße wurde sie von einem ihr unbekannten Paar angesprochen. Während eines kurzen Gesprächs entwendete eine der Personen die, in der Jackentasche mitgeführte Geldbörse der Rentnerin. Eine Beschreibung der Täter konnte die Polizei nicht vorlegen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Ronnenberg unter Telefon (05109) 517115 oder mit der Polizeistation Gehrden unter Telefon (05108) 922810 in Verbindung zu setzen.

Von Uwe Kranz