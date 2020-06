Die Entwicklung des Gehrdener Bergs hat keine Priorität

Gehrden

Die Beziehung der Gehrdener zu ihrem Berg ist nicht leicht zu beschreiben. Das beschauliche und zugleich überschaubare Waldstück zwischen der Kernstadt und dem Deistervorland ist durchaus beliebt bei Spaziergängen, Joggern oder Hundebesitzern; doch so richtig innig geliebt wird es nicht.

Auch Verwaltung und der Politik scheinen seit Jahren eine ähnliche Haltung zu hegen: Immer wieder mal wird auf die Idylle oberhalb der Kernstadt hingewiesen, doch wenn es darum geht, in das Gebiet Ideen und vor allem Geld zu investieren, lässt das Interesse spürbar nach.

Bislang blieb es bei Lippenbekenntnissen. So sollte vor drei Jahren sogar ein runder Tisch einberufen werden. Dort sollten sich Planer, interessierte Bürger und Verwaltung zusammensetzen, Ideen austauschen und Vorschläge dafür sammeln, wie der Gehrdener Berg umgestaltet werden kann. Er hat nie getagt.

Qualität für ein Leuchtturmprojekt der Region

Dabei gilt das Areal laut Region als besonders förderungswürdig. Es liegt sogar ein Konzept vor, um den Gehrdener Berg zu einem Naherholungsgebiet zu entwickeln. Die Region hatte vor einigen Jahren angedeutet, entsprechende Pläne finanziell zu unterstützen, auch ein 19-Punkte-Plan wurde erarbeitet. In dem Strategiepapier zur regionalen Naherholung wird dem Gehrdener Berg ein „besonderes Potenzial für landschaftsgebundene Erholungsformen“ attestiert. Das „Regionale Naherholungsprogramm 2016“ hat den Berg sogar als Leuchtturmprojekt ausgewiesen.

Das weiß auch der zuständige Fachdienstleiter Holger Spohr. Doch die Prioritäten der Stadt seien zurzeit andere, sagt er. „Wir kümmern uns lediglich um Unterhaltungsmaßnahmen.“

Bis zum Ersten Weltkrieg ein beliebtes Ausflugsziel

Der Gehrdener Berg hat eine durchaus lebhafte Geschichte. Ausflügler aus Hannover bevölkerten Anfang des 20. Jahrhunderts den Wald. Sie hatten es zu jener Zeit bequem. Die Straßenbahnlinie 10 hielt unterhalb der Freitreppe der 1898 errichteten Tripschen Parkanlage. Bis zu 5000 Menschen tummelten sich damals auf der 14 Hektar großen Parkanlage am Gehrdener Berg mit dem Berggasthaus Niedersachsen. 1917 wurde der Straßenbahnbetrieb eingestellt.

Die Stadt hat das Areal vor gut zehn Jahren von der Üstra gekauft. Der damalige Bürgermeister Hermann Heldermann kündigte an: „Wir wollen an dieser historischen Stelle Freizeit, Erholung und Gartenkultur miteinander verbinden.“ Doch es blieb bei dieser Aussage. Passiert ist seitdem wenig. Der Versuch, den historischen Bereich, der seit etwa 50 Jahren brachliegt, wieder mit Leben zu erfüllen, ist bislang gescheitert. Und es sieht nicht so aus, als ob sich dies bald ändert.

Pferdestall fehlt ein Dach

Der historische Pferdestall ist ein weiteres Beispiel für diese zumindest zurückhaltende Haltung der Stadt: Er sollte eigentlich so hergerichtet werden, dass er von Kindergartengruppen genutzt werden kann. Die Sanierung des Gebäudes wurde nicht beendet, unter anderem fehlt ein Dach. Aktuell wird der Pferdestall durch eine riesige Folie geschützt. „Das Gebäude soll nicht weiter verfallen“, sagt Spohr.

Struckmeyers Mühle wurde 1878 auf dem Gehrdener Berg gebaut. Die Kindermühle hat Norbert Gardlo gepachtet. Nun hat er aufgehört. Quelle: Dirk Wirausky

Offen ist auch die Zukunft der 1878 gebauten Struckmeyers Mühle. Zuletzt hatte sie Norbert Gardlo als Kindermühle gepachtet; doch der ist nun in den Ruhestand getreten. Die Mühle geht nun zurück in die Verantwortung der Stadt. „Wir schauen zurzeit, wie es dort weitergehen kann“, sagt Spohr. Es solle dort auf alle Fälle kein Rummelplatz entstehen. „Wir wollen etwas für die Gehrdener machen“, sagt Spohr, ohne sich festlegen zu wollen. Im Hintergrund laufen aber offenbar schon erste Gespräche. Bürgermeister Cord Mittendorf verkündete kürzlich im Ausschuss für Umwelt und Energie: „Die Mühle kommt wieder in gute Hände.“

Der Gehrdener Berg soll zu einem Naherholungsgebiet umgestaltet werden. Bislang kommen die Pläne allerdings nicht voran. Quelle: Dirk Wirausky

Von Dirk Wirausky