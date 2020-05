Delfi-Bad soll am 25. Mai öffnen – mit maximal 500 Besuchern

Gehrden

Nach dem neuen Stufenplan der niedersächsischen Landesregierung zur Lockerung der Corona-Maßnahmen dürfen Schwimmbäder ab Montag, 25. Mai, wieder öffnen. An diesem Tag soll auch der Betrieb im Delfi-Bad starten. Allerdings drängt die Zeit, denn bis zur Eröffnung muss ein Hygieneplan erarbeitet werden, der alle Vorgaben wie beispielsweise die Einhaltung der Mindestabstände, Absperrungen von bestimmten Bereichen sowie die Regelung des Besucherstroms erfüllen muss. Für Betriebsleiter Alexander Draeger und sein Team ist das eine große Herausforderung. Denn nur wenn das Gesundheitsamt der Region diesen Plan abnimmt, darf das Bad auch öffnen.

„Es sind sehr viele Auflagen und es wird schwierig, alles umzusetzen“, sagt Draeger. So muss zum Beispiel der Eingang samt Kassenbereich verlegt werden, weil der Haupteingang an seiner engsten Stelle nur rund 1,40 Meter misst – zu schmal, um Abstand zu halten. Die Lösung bietet der Seiteneingang an der Westseite des Gebäudes, der an den Raum der DLRG angrenzt. An diesem Durchgang sei der Besucherstrom besser zu steuern, erklärt Stadtsprecher Frank Born. Die Besucheranzahl werde zudem auf 500 Personen begrenzt, die mit einem Chip-System Einlass erhalten. Sind alle Chips ausgegeben, gibt es einen Einlassstop. „Zum Vergleich: Sonst haben wir um die 1500 Besucher im Bad“, so Born.

Umkleiden und Duschen: Diese Bereiche bleiben geschlossen

Einige beliebte Bereiche des Bades müssen bis auf Weiteres gesperrt bleiben. Dazu zählen das Beachvolleyballfeld, die Rutsche und auch der Bereich des Babybeckens. Es gehe vor allem um die Kontaktflächen, aber auch Kinder könne man ja schlecht auf Abstand halten, erklärt Draeger. Ungewohnt werden dürfte auch, dass die Umkleiden und Duschen nicht genutzt werden dürfen. Besucher müssen bereits in Badekleidung kommen und auch wieder gehen, „oder sich umziehen, wie man es auch am Strand macht“, sagt Born. Lediglich die Außenduschen am Beckenrand bleiben in Betrieb.

Zu nass: Ugur Balcioglu (links) und Julian Pengel schieben und saugen Regenwasser aus dem Becken, damit sie mit dem Anstrich beginnen könne. Quelle: Sarah Istrefaj

Doch nicht nur für die Besucher, auch für die Schwimmmeister des Delfi-Bades bedeutet die neue Saison eine Umstellung. Sie müssen den Eingangsbereich, die Liegewiesen und das Becken auf die Einhaltung der Abstände kontrollieren. „Die Schwimmmeister haben in diesem Jahr eine große Überwachungsfunktion“, sagt der Stadtsprecher. Dass dem begrenzten Personal aber vermutlich nicht jederzeit der volle Überblick gelingen kann, gibt Betriebsleiter Draeger unumwunden zu. Er hoffe diesbezüglich auf den gesunden Menschenverstand. Es müsse jedem bewusst sein, was auf dem Spiel stehe. Im schlimmsten Fall würde das Bad bei einer zweiten Covid-19-Infektionswelle wieder geschlossen. „Wer weiß, was in vier Wochen ist? Diese Saison ist eine komplette Wundertüte.“

Das Wetter bereitet Probleme

Bis es mit der Eröffnung so weit ist, laufen nun die letzten Arbeiten. Liegen und Mülleimer müssen aufgestellt, die Toiletten nochmal grundgereinigt werden. Die größte Herausforderung ist der Beckenboden, der noch neu gestrichen werden muss, und zwar in drei Schichten. Dabei bereitet das aktuelle Wetter Probleme: Regnet es, kann die Farbe nicht trocknen. Nun wird der Zeitplan eng. „Wir versuchen, Gas zu geben“, sagt Draeger, „wir wollen mit allen Mitteln öffnen.“

Eine positive Nachricht gibt es aber schon jetzt: Auch das Bistro Lagune macht wieder auf – und das schon ab dem 18. Mai. „Wir freuen uns, dass wir nach so langer Zeit wieder Gäste empfangen können“, sagt Betreiber Said Süleyman glücklich.

Von Sarah Istrefaj