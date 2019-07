Gehrden/Leveste

Bei Erntearbeiten zwischen Leveste und dem Gehrdener Berg ist am Freitagabend ein bereits abgeernteter Teil eines Weizenfeldes in Brand geraten. Ursache für das Feuer war ein technischer Defekt an einem Mähdrescher. Als die alarmierten Feuerwehren aus Leveste und Gehrden kurz nach 18 Uhr am Einsatzort eint...