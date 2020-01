Das erste Baby in Gehrden heißt Uarhela

Gehrden

Mit dem klassischen Neujahrsbaby hat es in diesem Jahr im Gehrdener Klinikum nicht geklappt. Erst am zweiten Tag des neuen Jahrzehnts kam die kleine Uarhela zur Welt. Die gebürtige Irakerin Nishteman Haweri hat am 2. Januar um 11.41 Uhr nach einer rund achtstündigen Entbindung das erste Gehrdener Baby des Jahres 2020 zur Welt gebracht. Erschöpft, aber überglücklich konnte die 29-Jährige schließlich ihr kleines Töchterchen in ihren Armen halten – kerngesund und mit einem stattlichen Gewicht von immerhin 4080 Gramm und einer Größe von 51 Zentimetern.

Strapazen der Geburt sind bereits vergessen

Bereits einen Tag nach der Geburt sind die Strapazen vergessen. Kaum kann Vater Swoud Xadeda Ali die Augen von seiner Tochter abwenden. Immer wieder streichelt er sanft über ihr Köpfchen und hält sie liebevoll in seinen Armen.

Die Geburt des Mädchens, dessen Eltern aus dem Irak stammen, war auch die erste Entbindung im Klinikum Robert Koch im neuen Jahr. Pro Jahr werden auf der Geburtshilfestation des Gehrdener Krankenhauses etwa 1200 Kinder auf die Welt gebracht. Der bisherige Rekordwert aus dem Jahr 2018 liegt bei 1277 Babys (zwei Mehrlingsgeburten). Im Jahr 2019 waren es 1212 (drei Mehrlingsgeburten). Im Jahr 2017 gab es 1213 Babys (sieben Mehrlingsgeburten). Bei den Mehrlingsgeburten kamen immer Zwillinge zur Welt.

Das erste Kind für die Eltern aus Springe

Die 29-jährige Nishteman Haweri war vor drei Jahren nach Deutschland gekommen, der 27 Jahre alte Swoud Xadeda Ali bereits im Jahr 2015. Für beide Eltern ist Uarhela das erste Kind. Die kleine Familie wohnt in Springe.

Von Heidi Rabenhorst