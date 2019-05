Gehrden

Die CDU-Fraktion plädiert dafür, dass im Gehrdener Stadtgebiet eine Kennzeichnungs- und Kastrationspflicht für Katzen eingeführt wird. „Wir haben uns sowohl aus Humangesundheitsschutzgründen als auch aus Tierschutzgründen einstimmig für den Erlass einer Katzen-Kastrationsverordnung für den Geltungsbereich der Stadt Gehrden ausgesprochen“ teilte der Fraktionsvorsitzende Thomas Spieker mit. Grundlage für diese Entscheidung waren Informationen des Tierschutzvereins Barsinghausen und Umgebung. „Sie haben erheblich zu unserer Entscheidungsfindung beigetragen“, sagte Spieker. Die CDU-Fraktion folgt damit einem Antrag der Gruppe Grüne/Linke.

Ursprünglich wollte die CDU von der Verwaltung wissen, in welchen Kommunen es bereits eine Katzenschutzverordnung gebe und wie viele frei laufende Katzen im Gehrdener Stadtgebiet unterwegs seien. Diese Arbeit können sich die Verantwortlichen im Rathaus nun sparen: Der Tierschutzverein hat diese Aufgabe übernommen.

Tierschützer fordern Katzenschutzverordnung

Der Vorsitzende des Vereins, Ernst Wildhagen, macht deutlich, dass eine Kennzeichnung und Kastration der Hauskatzen wichtig sei, damit die Besitzer von ausgesetzten und entlaufenen Tieren schnell ermittelt werden könnten und es nicht zu einer unkontrollierten Vermehrung komme.

In einem Brief an Thomas Spieker hatte Wildhagen darauf hingewiesen, dass es in den Kommunen Barsinghausen, Wennigsen, Springe und Wunstorf bereits eine Katzenschutzverordnung gebe. In Garbsen und weiteren Kommunen befinden sich diese zudem in der Vorbereitung. In Niedersachsen haben laut Wildhagen mittlerweile 261 Kommunen eine solche Verordnung.

Laut Wildhagen leben in Gehrden zwischen 2000 bis 3000 Hauskatzen. Bei einer angenommenen Quote von 20 bis 40 Prozent bereits kastrierter und gechipter Katzen ergebe sich, dass etwa 1200 bis 2400 Hauskatzen nicht kastriert und nicht gekennzeichnet seien. „Dazu kommen Streunerkatzen, die in teils erbärmlichem Zustand um ihr Überleben kämpfen müssen“, berichtete Wildhagen. Für Gehrden beziffert er diese Zahl auf etwa 400 Tiere. Um diese kümmert sich der Tierschutzverein.

Von Dirk Wirausky