CDU fordert schnelles Internet im gesamten Stadtgebiet

Die CDU-Ratsfraktion will einen genauen Überblick darüber bekommen, wie das Gehrdener Stadtgebiet mit dem Internet verbunden ist. Einen entsprechenden Antrag hat sie nun an die Verwaltung gestellt.

Darin heißt es, dass die Verwaltung die Qualität der Netzabdeckung mit sogenanntem „schnellen Internet“ sowohl hinsichtlich des mobilen Internet als auch des Breitbandausbaus sowie den Zustand des „schnellen Internets“ innerhalb der Stadt und ihren Ortsteilen straßengenau und aktuell darstellen solle. Es sei insbesondere auf sogenannte „weiße Flecken“ einzugehen.

Gute Voraussetzungen für Homeoffice schaffen

Dass diese Anfrage zum jetzigen Zeitpunkt kommt, hat seinen Grund: Im Rahmen der aktuellen Corona-Pandemie haben viele Unternehmen und Behörden verstärkt auf Homeoffice gesetzt. Dafür müssten die technischen Voraussetzungen gegeben sein, sagt die CDU. Ein wesentlicher Teil dafür sei die Internetleistung und -qualität. „Wenn von zu Hause auf das jeweilige Firmen- oder Behördennetz zurückgegriffen werden muss, muss auch eine vernünftige Internetqualität vorhanden sein“, heißt es in dem Papier. Im Gehrdener Stadtgebiet gebe es Beschwerden aus Everloh, Ditterke und Redderse.

Aber auch über Homeoffice hinaus würden Selbstständige und Firmen in Zukunft eine hervorragende Netzabdeckung sowie Breitbandinternet benötigen. Auch auf den landwirtschaftlichen Flächen wird durch die Zunahme GPS-gesteuerter Maschinen eine sehr gute Abdeckung mit mobilem Internet benötigt. „Wir möchten mit Hilfe der Informationsvorlage den jeweils straßengenauen Handlungsbedarf für unsere Stadt ermitteln“, schreiben die Christdemokraten.

Beschwerden aus Ditterke

Tatsächlich hat es in der Vergangenheit immer wieder Kritik an der Breitbandversorgung gegeben, vor allem aus Ditterke. Dort funktioniert das Internet laut Ortsbürgermeister Ralf Wegmann nur in einigen Straßen. Der Rest sei ohne Verbindung. Es gebe zwei große Kabelverzweiger in Ditterke, sagte Wegmann. Einen von der Telekom, der an ein Glasfasernetz angeschlossen sei und seit 2018 innerorts über Kupferkabel schnelles Internet liefert. Und es gibt einen älteren Verteiler, an dem der Großteil der Haushalte hängt.

Der Betreiber dieses Netzes liefere lediglich „leere Versprechungen“ – also langsame Verbindungen zu viel zu hohen Preisen. Dagegen gehe man bereits seit geraumer Zeit vor, passiert sei bisher nichts, sagt Jörg Beckmann, der die Initiative „Glasfaser für Ditterke“ gegründet hat.

