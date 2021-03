Gehrden

Die Buslinie 500 zwischen Hannover und Gehrden wird nicht bis zum S-Bahnhof in Weetzen verlängert. Dieser Forderung der Gehrdener Kommunalpolitiker und zahlreicher Bürger hat die Region Hannover einmal mehr eine deutliche Absage erteilt. Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz nannte am Donnerstagabend fehlenden Bedarf und eine zu geringe Nachfrage als Hauptargumente. Dies gehe aus einer aktuellen Zählung von Fahrgästen auf der Strecke der Buslinie 522 zwischen Gehrden und Weetzen hervor.

Der Verkehrsdezernent war in der Hybridsitzung des Rates digital zugeschaltet. Dass seine Ausführungen wegen technischer Probleme mehrfach gleichlautend hintereinander zu hören waren, hatte Symbolkraft. Schließlich wiederholt die Region bereits seit Jahren beharrlich ihre Gründe, für die Strecke zwischen Gehrden und Weetzen keine höhere Taktung oder sogar eine Buslinienverlängerung einzuplanen.

Verkehrszählung ergibt keinen Bedarf

Laut Franz hatte erst vor gut zehn Tagen eine einwöchige Zählung erneut ergeben, dass die bestehende Verbindung der Linie 522 kaum genutzt wird. Im Durchschnitt seien die Busse zwischen Gehrden und Weetzen in beiden Richtungen pro Fahrt statistisch gesehen nur mit 2,1 bis 2,3 Fahrgästen besetzt. Während pro Werktag durchschnittlich nur etwa 20 Gäste von Gehrden mit dem Bus zum S-Bahnhof nach Weetzen fahren, steigen laut Franz pro Tag rund 2000 Fahrgäste in Gehrden in den Regiosprinter der Linie 500 nach Hannover ein. „Es gibt ein gutes Angebot, um nach Hannover zu kommen“, sagte Franz.

Das entspricht laut Verkehrsdezernent einem bundesweiten Trend: „Direktangebote werden lieber genutzt als Umsteigeverbindungen.“ Wegen der jüngsten Zählung fühle sich die Region in ihren Plänen bestärkt, zusätzliche Busse und Personal lieber auf Strecken mit einer großer Auslastung einzusetzen, sagte Franz. Als die Taktung für die bestehende Buslinie nach Weetzen bis vor eineinhalb Jahren noch höher gewesen sei, habe das in keinem Verhältnis zum Nutzen gestanden. „Wir fahren dort oft nur leere Busse spazieren“, sagte Franz. Bei einer Verlängerung der Linie 500 nach Weetzen würden zudem mehr Busse am S-Bahnhof ankommen, als Züge nach Hannover abfahren.

Region weist Einwände der Gehrdener Politiker zurück

Zwar gab es fraktionsübergreifende Einwände der Gehrdener Kommunalpolitiker – etwa den Hinweis auf Auswirkungen der Corona-Pandemie durch Homeschooling und Homeoffice sowie Kritik an dem stets überfüllten Park-and-ride-Parkplatz in Weetzen. Auch einen mit Unterschriftensammlungen der Bürger untermauerten Bedarf wies die Region zurück. „Wenn die bestehende Busverbindung zwischen Gehrden und Weetzen künftig nachweislich deutlich stärker genutzt wird, werden wir das Angebot auch verstärken“, bot Franz immerhin an.

Regionspräsident sagt neue ÖPNV-Strukturen voraus

Zuvor hatte Regionspräsident Hauke Jagau auf bevorstehende zweijährige Pilotprojekte in Wedemark, Springe und Sehnde mit Rufsystemen und Kleinbussen verwiesen. Langfristig sei mit einem völlig veränderten Transportsystem auch im Öffentlichen Personennahverkehr zu rechnen. „Die Busse werden kleiner und die Anbindungen besser, wenn sich der Bedarf bestätigt und die Finanzierung möglich ist“, wagte Jagau einen Blick in die Zukunft.

Von Ingo Rodriguez