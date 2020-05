In einem offenen Brief haben sich die Fraktionsvorsitzenden von CDU und Grünen nach der jüngsten Ratssitzung an Bürgermeister Cord Mittendorf gewandt. Darin kritisieren sie, dass er beim Thema Busverbindung zwischen Gehrden und dem Weetzener Bahnhof noch nicht tätig geworden ist – und stellen ihm ein Ultimatum.