Bürgermeister verschiebt Ratssitzung auf den 29. April

Gehrden

Die Kritik an der Terminplanung für die nächste Ratssitzung sowie die allgemeine Entwicklung in Sachen Corona der vergangenen Tage hat offenbar Wirkung gezeigt: Bürgermeister Cord Mittendorf hat die am Freitag ausgesprochene Einladung zur Ratssitzung für den 1. April in der Festhalle am Montag selbst wieder zurückgenommen. Alternativ soll der Gehrdener Rat nun – „vorbehaltlich der weiteren Entwicklung“, wie es heißt – am 29. April zusammenkommen.

Die für den 1. April terminierte Ratssitzung werde in Anbetracht der aktuellen „Corona-Virus-Situation“ verschoben, teilte das Rathaus am Montagnachmittag mit. Der neue Termin am Mittwoch, 29. April, in der Festhalle ist bereits im Kalender auf der Internetseite der Stadt Gehrden hinterlegt. Zu weiteren Details und Hintergründen ist bisher nichts bekannt. Mittendorf hat für den frühen Dienstagnachmittag zu einem Pressegespräch ins Rathaus eingeladen.

Bereits am Freitag und auch am Wochenende hatten sich Vertreter von CDU und Grünen verständnislos über die Terminierung der Ratssitzung mitten in der Corona-Krise und der umfangreichen Einschränkungen für Zusammenkünfte geäußert. Mehrere Ratsmitglieder hatten zudem angekündigt, der Sitzung am 1. April aus Sicherheitsgründen fernbleiben zu wollen.

Der Termin sei nicht in Stein gemeißelt, und er persönlich auch nicht glücklich damit, hatte der Bürgermeister auf Nachfrage betont. Doch gebe es Zwänge, und es gelte seitens der Stadt Fristen einzuhalten. Wichtigster Punkt sei der Beschluss zur Verkleinerung des Rates um zwei Sitze ab der Wahlperiode 2021. Bis zum 30. April, so der aktuelle Stand, müsse dazu eine Entscheidung in Gehrden getroffen werden, sagte Mittendorf.

Geteilte Meinung bei Bürgern

Unter den Einwohnern gibt es geteilte Meinungen zu der Debatte um den Termin der Ratssitzung in Gehrden. Während Dirk Piche am Montag in einem Leserbrief die Absetzung des Termins und eine „allumfassende öffentliche Teilnahme“ von Zuschauern statt einer begrenzten Teilnehmerzahl forderte, zeigen andere Verständnis. „Wo ist das Problem, wenn alle Vorgaben eingehalten werden?“, fragt Heiko Weichert in einem Facebook-Kommentar. Gremiensitzungen seien aus gutem Grund vom Versammlungsverbot ausgenommen, denn Beschlüsse seien nur mit persönlich anwesenden Ratsmitgliedern möglich. „Wenn wichtige unaufschiebbare Entscheidungen anstehen, kommt man um eine Sitzung nicht herum“, meint Weichert – „besonders dann, wenn ein Schaden für die Stadt vermieden werden soll.“

Von Astrid Köhler