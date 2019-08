Gehrden

Die Bürgerinitiative „Wir für Gehrden“ (BI) kämpft weiter gegen den Bebauungsplan, der regelt, wie ein möglicher Neubau des sogenannten Bratsch-Hauses in der Innenstadt am Steinweg 25 aussehen soll. Diskussionen darüber gibt es schon länger. Eine Änderung des Planes konnte die BI bereits erreichen, eine weitere soll es nach BI-Hoffnung noch geben – nämlich bezüglich der maximal möglichen Bebauungshöhe von 13,50 Meter. „Bis zu elf Meter sind unserer Meinung nach akzeptabel, damit könnten wir leben“, sagt Edmund Jansen von der BI.

Informationen am 2. August im Gemeindesaal

All dies wird Thema sein in einer öffentlichen Informationsveranstaltung der BI am Freitag, 2. August. Los geht es um 18.30 Uhr im Gemeindesaal der Margarethen-Kirchengemeinde. Mit einer Power-Point-Präsentation wolle man die Bürger informieren und über die aktuelle Entwicklung sprechen, die dem Stand entspricht von der letzten Sitzung des Bauausschusses der Stadt Gehrden im vergangenen Monat. Ab dem 4. August besteht vier Wochen lang die Möglichkeit, Einspruch gegen den Plan einzulegen. Jansen hofft daher auch auf Besuch der eingeladenen Politiker, „denn natürlich müssen auch wir sie überzeugen“. Das gelte zudem für den Kirchenvorstand. „Nicht alle sind sich einig, was die richtige Höhe angeht.“

Jansen betont, dass man nicht grundsätzlich gegen einen Neubau sei. „Aber wenn das Haus mal abgerissen wird, muss klar sein, was laut Bebauungsplan erlaubt ist. Dafür gibt es so viele Möglichkeiten, beispielsweise ein Mehrgenerationenhaus.“ Wenn aber erstmal ein Bauantrag gestellt sei, habe man keine Möglichkeiten mehr zum Einspruch. Die BI ist sich aber bewusst: Es kann auch sein, dass gar nichts passiert – nämlich nicht bevor die Eigentümerin Abriss und Neubau umsetzt.

In der Schweiz gibt es Holzmodelle

Dennoch möchte man sich für den Fall der Fälle positionieren. „Die Fußgängerzone ist schön und soll es auch bleiben. Viele Leute haben gar keine Vorstellung davon, was ein Haus in einer Höhe von 13,50 Meter bedeutet. Das ist ein Klotz, den wir für die Innenstadt verhindern wollen.“ In der Schweiz, weiß Jansen, wird bei umstrittenen Bauvorhaben ein Holzgerüst errichtet, damit sich die Bürger anhand dieses Modells einen Eindruck vom tatsächlichen Wirken des späteren Baus machen können. „Leider ist so etwas in Deutschland nicht umsetzbar.“

„Wir für Gehrden“ fordert bei den Plänen auch die Beachtung des Umweltschutzes auf dem Marktplatz. Ob Plantane oder Kastanie, „wenn diese Bäume bei den Baumaßnahmen beschädigt werden, müssen sie ersetzt werden“, sagt Edmund Jansen.

Weiterlesen:

–Alle aktuellen Nachrichten finden Sie auf haz.de/gehrden

Von Stephan Hartung