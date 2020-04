„Darf nicht an Kosten scheitern“: Bürgerinitiative plädiert für Verlängerung der Buslinie 500

Gehrden

In der Diskussion um die Verlängerung der Buslinie 500 nach Weetzen meldet sich jetzt die Bürgerinitiative „Wir in Gehrden“ (BI) zu Wort. „Nach der Streichung der Buslinie 350 ist die Verlängerung der 500er-Buslinie nach Weetzen für die Gehrdener Bürgerinnen und Bürger eine unverzichtbare Forderung an die Region, die nicht an unzureichenden Kostenrechnungen und -modellen scheitern darf“, fordert die BI in einer Stellungnahme zum Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV).

Verlängerung könnte 460.000 Euro kosten

Der Hintergrund: Sollte die Sprinterbuslinie 500 zwischen Hannover und Gehrden bis zum S-Bahnhof Weetzen verlängert werden, würde das Mehrkosten von jährlich bis zu 460.000 Euro bedeuten. Bei einem halbstündigen Takt wären es den Berechnungen zufolge immer noch 220.000 Euro. „Die Kostenfrage verlangt kreative Lösungen, die mit gutem Willen sicher möglich sind, wie zum Beispiel die Reduzierung der Taktfrequenz beweist“, schreibt die BI weiter. Sicher fänden die Planungsfachleute im Austausch mit den Bürgern weitere Möglichkeiten der Kostensenkung, ohne die Attraktivität für die ÖPNV-Nutzer zu schmälern.

„Wenn es 2016 ausschließlich um Effizienzgesichtspunkte bei den Planungen des ÖPNV in der Region ging, verlangt inzwischen die dringend notwendige und von niemandem in Frage gestellte Mobilitäts- und Verkehrswende andere Planungsschwerpunkte“, meint die BI. Um Klimakrise und Verkehrskollaps in unserem Ballungsraum entgegenzuwirken müsse der Umstieg der Menschen vom Auto auf den ÖPNV so attraktiv wie möglich gemacht und nicht erschwert werden.

Zeitnahe Lösung erwünscht

Die Bürgerinitiative betont noch einmal, dass der Bürger über die Regionsumlage nicht unerheblich zur Finanzierung des ÖPNV beitrage und deshalb auch erwarten dürfe, dass seine Ansprüche angemessen berücksichtigt werden. Die BI gibt sich vorsichtig optimistisch: „In einigen Veranstaltungen zum Thema mit den Fachleuten der Region haben wir schon Gesprächsbereitschaft erlebt. Darum gehen wir auch davon aus, dass zeitnah eine entsprechende Lösung angeboten wird.“

Im Mai wollen sich die politischen Gremien der Region mit den Änderungen im Fahrplan befassen.

Von Sarah Istrefaj