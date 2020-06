Bürgerinitiative fordert neue Endhaltestelle der Linie 500

Gehrden

Die Diskussion um eine Verlängerung der Buslinie 500 bis zum S-Bahnhof Weetzen geht weiter. Die Bürgerinitiative (BI) „Wir in Gehrden“ hat in einem offenen Brief an den zuständigen Dezernenten Ulf-Birger Franz ihre Forderung untermauert und eine neue Variante erarbeitet.

„Es geht nicht um eine neue Linie oder Ausweitung der Linie 500, sondern lediglich um die Verlegung der Endhaltestelle vom Schwesternhaus in Gehrden nach Weetzen zum Bahnhof“, sagt Sprecher Hartmut Weimar. Der Vorschlag der BI: Die Verlängerung der Buslinie 500 nach Weetzen soll im Linienverlauf von der Haltestelle Beethovenring direkt zur Westseite des Bahnhofes Weetzen geführt werden und nicht über die Haltestelle Schwesternhaus.

Aus Sicht der BI würden kaum Fahrgäste bis zur Haltestelle am Schwesternhaus fahren. Die Haltestelle sei nur als Endpunkt aufgrund der möglichen Wartepositionen der Busse gewählt worden.

Alternative zum Bus 350 anbieten

Die Initiative fordert vielmehr eine Alternative zu der im Dezember vergangenen Jahres gestrichenen Linie 350, die zwischen Gehrden und Weetzen verkehrte. Sie wurde vor allem von Berufspendlern genutzt. Viele der Fahrgäste, die mit dieser Busverbindung gefahren sind, seien inzwischen auf das Auto umgestiegen, heißt es bei der BI.

Die Region hatte die Linie aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt. Als Grund wurden die geringen Fahrgastzahlen genannt. Eine Verlängerung der Linie 500 bis zum Weetzener Bahnhof hat die Region bislang aus Kostengründen abgelehnt. Sie würde nach Aussagen der Regiobus Mehrkosten in Höhe von etwa 450.000 Euro im Jahr verursachen.

Die BI hält dagegen, dass von der Region nie erklärt worden sei, wie die Auswirkungen auf die Busumlaufplanung seien, wenn der Umweg vom Beethovenring zum Schwesternhaus nicht gefahren werde. „In diesem Fall können aufgrund des geringen Zeitmehrbedarfes die genannten Mehrkosten nicht auftreten“, sagt Weimar.

BI will eine neue Berechnung

Für die BI steht deshalb fest: Es müsse für die Verlegung der Endhaltestelle nach Weetzen eine nachvollziehbare Berechnung der Fahrzeiten und der daraus resultierenden Busumlaufplanung unter Berücksichtigung des direkten Linienweges und einer funktionierenden Vorrangschaltung der Busse von der Region eingefordert werden. „Die pauschale Behauptung, dass ein zusätzlicher Bus erforderlich wird und somit die Kosten extrem steigen, führt zu keiner ergebnisoffenen Diskussion“, kritisiert Weimar.

Zuletzt hatten auch Grüne und CDU eine besseren Anschluss Gehrdens an das S-Bahnnetz und eine Verlängerung der Linie 500 gefordert. Beide fordern eine attraktive Anbindung Gehrdens an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Mit diesem Thema wird sich am Dienstag, 9. Juni, auch der Ausschuss für Verkehr, Brandschutz und Gefahrenabwehr befassen. Die Politiker kommen um 18 Uhr im Bürgersaal zusammen.

Von Dirk Wirausky