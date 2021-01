Gehrden

Berufspendler, Jugendliche und Teile der Politik fordern seit Monaten, dass die Buslinie 500 bis zum S-Bahnhof Weetzen verlängert wird. Vergeblich. Die Region lehnt dies aus Kostengründen ab. Die Bürgerinitiative (BI) Wir in Gehrden will jedoch nicht aufgeben. Sie hat nun einen offenen Brief an die Fraktionen der Regionsversammlung geschrieben.

Unter anderem zweifelt die BI an, dass ein Anschluss an den Weetzener Bahnhof 460.000 Euro im Jahr kosten würde, wie die Region mitgeteilt hat. „Unsere Recherche bei einem renommierten Verkehrsplaner hat ergeben, dass diese Kosten offensichtlich künstlich hochgerechnet wurden“, sagt BI-Sprecher Hartmut Weimar. Vielmehr mache die überhöhte Kostenschätzung deutlich, dass diese Verlängerung der Regiobuslinie an eine S-Bahnstation offensichtlich nicht gewünscht sei.

Entlastung für den Verkehr am Klinikum

Weimar betont erneut, dass eine bessere Anbindung der Kernstadt Gehrdens an das S-Bahnnetz erforderlich sei, auch für die Erschließung des Krankenhauses durch den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Ein Umstieg auf den ÖPNV würde dadurch wesentlich attraktiver und würde das zu erwartende hohe Verkehrsaufkommen rund um das Klinikum reduzieren, wenn Mitarbeiter und Besucher das Krankenhaus unkompliziert und bedarfsgerecht mit dem Bus erreichen könnten. „Gleichzeitig wird damit auch auf die berechtigten Anliegen der Anwohner Rücksicht genommen“, meint Weimar.

„In diesem Zusammenhang sehen wir auch den Standort für den neuen Betriebshof der Regiobusse, der in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Weetzen geplant und gebaut werden sollte“, sagt er. Dann würden die Busse sowieso bis nach Weetzen fahren. Dort entstehe dann ein zukunftsträchtiges ÖPNV-Drehkreuz, über das die südwestlichen Regionsgebiete mit Springe und Hameln miteinander und mit der Landeshauptstadt verbunden würden. „So können die Bedürfnisse der Nutzer des ÖPNV künftig bedarfsgerecht und auch im Sinne der Verkehrswende erfüllt werden“, sagt Weimar und fordert die Verantwortlichen auf, ihre Entscheidung noch einmal zu überdenken.

Die Region hat mit ihrem Nein auch einen Beschluss der Rates der Stadt Gehrden ignoriert. Der hatte mehrheitlich gefordert, die Buslinie 500 zum Bahnhof Weetzen zu verlängern, damit die Fahrgäste aus Gehrden eine schnelle Verbindung von und nach Hannover mit der S-Bahn erhalten. Die Region wiederum sieht Gehrden über den Sprint-H der Linie 500 gut an Hannover angebunden. Darüber hinaus pendeln auch Busse der Linie 522 zwischen dem S-Bahnhof Weetzen und Gehrden. Allerdings passiert dies nur stündlich und nicht durchgängig den ganzen Tag.

Auch Jugendparlament fordert bessere Anbindung

Jugendbürgermeister Niclas Hischke setzt sich mit seinen politischen Mitstreitern für eine bessere Anbindung an die S-Bahn ein. Im September initiierte er eine Unterschriftenaktion. Quelle: Dirk Wirausky (Archiv)

Auch Jugendbürgermeister Niclas Hischke ist mit dem Status quo nicht einverstanden. Gerade am Wochenende, in den Nebenverkehrszeiten und den Abendstunden sei eine zuverlässige und regelmäßige Anbindung an die S-Bahn wichtig, sagt er – zumal der letzte Bus der Linie 522 bereits um 18.15 Uhr von Weetzen in Richtung Burgberg startet. Die Jungparlamentarier hatten deshalb im September vergangenen Jahres eine Unterschriftenaktion gestartet – unter dem Motto „ Gehrden ist am Zug“. Die Resonanz war gut. Fast 1800 Unterschriften wurden gesammelt. Die Unterschriftenliste wurde anschließend in Hannover dem Verkehrsausschuss der Region überreicht. Ohne Wirkung.

