Bierexpress trotzt der Coronakrise mit Bordsteinkonzerten

Ein Livekonzert vor Publikum – direkt vor Ort? Wie soll so etwas in Zeiten der Corona-Kkrise funktionieren, ohne gegen den behördlich angeordneten Sicherheitsabstand zu verstoßen? Die Antwort: Es geht. Das haben am Sonnabend die Musiker Cryril Krueger und Marcel Szot gemeinsam mit dem Gastronom Hannes Aulich sehr trickreich unter Beweis gestellt. Die drei Macher vom Bierexpress veranstalteten 20 sogenannte Bordsteinkonzerten mit genügend Sicherheitsabstand in ganz Gehrden – und ließen zahlreiche Menschen die Krise für einen Moment vergessen.

Zur Galerie Trotz der Coronakrise hat der Bierexpress am Sonnabend in Gehrden mit 20 Bordsteinkonzerten völlig legal ein großes Publikum erreicht – und das für einen guten Zweck.

200 Anfragen: Das Los entscheidet über die Tour-Route

Wenn der Bierexpress in Corona-Zeiten durch die Straßen rollt, zählt jede Minute. „Vor jedem Haus zwei bis drei Stücke“, hatte Krueger, der Frontmann der Band The Jetlags, vor der Premiere angekündigt. Über die sozialen Netzwerke hatte das Trio um Bewerbungen von einzelnen Häusern und Haushalten in Gehrden gebeten – und war auf überwältigende Resonanz gestoßen. „Wir hatten etwa 200 Anfragen und haben dann gelost, wohin wir mit dem Partybus fahren“, sagte Krueger am Nachmittag gegen 16 Uhr in Leveste. Zu diesem Zeitpunkt war der Express gerade von einem Bordsteinkonzert in Lenthe gekommen, mit Musikinstrumenten und einer großen Box mit Bier.

In gebotener Entfernung freuen sich die Bewohner von drei Häusern über die Livemusik vom Bierexpress. Quelle: Ingo Rodriguez

Dann ging es auch an der Göxer Straße unmittelbar am Straßenrand ganz schnell: Türen auf, Mikrofon an. Es hatten sich rund 20 Menschen in einzelnen Gruppen vor ihren Häusern versammelt. Eine kurze Ansage, dann ließen Krueger und Szot die ersten Klänge des bekannten Rock-Klassikers „Sweet Home Alabama“ erklingen. Und Aulich? Der Gastronom aus Hannover war nicht nur der Busfahrer. Er hatte alle Hände voll zu tun: Erst kühles Bier zapfen, um dann mit gebotenem Sicherheitsabstand und einer langen Schaufel – oder auf einem Tablett mit lang ausgestrecktem Arm – die Getränke zu servieren.

Hannes Aulich serviert mit Sicherheitsabstand Bier. Quelle: Ingo Rodriguez

Der Ausschank war ein wichtiger Bestandteil der Konzerttour: „Wir bitten um eine Spende für das Personal des Brauhauses Ernst August in Hannover“, erklärte Krueger in Leveste. Weil die Gaststätte derzeit wegen der Corona-Krise geschlossen ist, wolle der Bierexpress für rund 35 Servicekräfte und das Thekenpersonal zumindest das derzeit fehlende Trinkgeld einspielen. Aulich hatte auch deshalb nicht lange gezögert und bei der Aktion mitgemacht. Für Krueger war das Engagement der beiden Musiker selbstverständlich. „Im Brauhaus haben wir schon seit Jahren so viele Möglichkeiten, mit unseren Bands aufzutreten. Jetzt können wir den Laden auch einmal auf einem anderen Weg unterstützen“, sagte er.

Cyril Krueger (rechts) und Marcel Szot bringen in ihrem Bus Livemusik vor zahlreiche Häuser in ganz Gehrden – mit der nötigen Distanz. Quelle: Ingo Rodriguez

Zuhörer freuen sich über die Abwechslung

Dass die Bordsteinkonzerte aber auch für die krisengebeutelten Menschen eine tolle Abwechslung waren, zeigte sich schnell. Jessica Wichmann aus Leveste ließ daran keine Zweifel aufkommen: „Ich habe mich für unseren Häuserblock um ein Konzert beworben, weil wir seit Tagen nur zu Hause herumhocken“, sagte sie und strahlte bei den Klängen des zweiten Songs – „Imagine“ von John Lennon.

Die Bewohner von mehreren Häusern applaudieren den Livemusikern. Quelle: Ingo Rodriguez

Gerade einmal 15 Minuten später rollte der Bierexpress schon vier Straßenblocks weiter. Auch Levestes Ortsbürgermeister Michael Passior hatte für sich und die Nachbarschaft ein Konzert bestellt – und war aus dem Lostopf gezogen worden. Immer wieder landeten nach den Livesongs Münzen und Scheine in einem Spendenbeutel, den Krueger und Szot – er spielt bei der Band Bäm – an einem Teleskopstil mit Sicherheitsabstand herumreichten.

Marcel Szot sammelt mit dem Teleskopbeutel Spenden von Zuhörern ein. Quelle: Ingo Rodriguez

Bierexpress rollt am nächsten Sonnabend durch Wennigsen

Am Sonntag zog das Bierexpress-Trio eine rundum positive Bilanz: Die Summe der Spenden sei für sein Personal ein tolles Ostergeschenk, sagte Aulich. Krueger war auch darüber erfreut, dass sich die Gehrdener bei den Konzerten an alle Corona-Regeln gehalten hatten. „Es sollen ja keine Straßenfeste sein, sondern eine kurze Abwechslung für einen guten Zweck“, sagte er.

Wegen des überwältigenden Erfolges soll der Bierexpress am nächsten Sonnabend, 18. April, auch durch das Gemeindegebiet von Wennigsen rollen. Bewerbungen von einzelnen Haushalten werden per E-Mail an bierexpresshannover@gmail.com entgegengenommen sowie auf den Seiten vom Bierexpress Hannover auf Facebook und Instagram.

Von Ingo Rodriguez