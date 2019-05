Gehrden

Lang ist es her, aber vergessen ist es keineswegs: „Weißt Du noch?“ – diese Frage ist am Sonnabend im Klubheim des SV Northen/Lenthe immer wieder gestellt und mit unvergesslichen Anekdoten beantwortet worden. Genau 36 Jahre liegt es inzwischen nun schon zurück, dass die damalige erste Fußballmannschaft des Vereins mit einem viel umjubelten 1:0-Sieg beim Auswärtsspiel in Groß Berkel in die frühere Bezirksliga-Nord aufgestiegen ist. Beim SV Northen/Lenthe feierten die Aufstiegshelden von 1983 nun ein großes Wiedersehen. Die früheren Kicker schwelgten in Erinnerungen und feierten auch ihren großen Triumph noch einmal gebührend.

Erstes Treffen des früheren Aufstiegteams

Die früheren Spieler blättern in alten Zeitungsartikeln und schwelgen in Erinnerungen. Quelle: Ingo Rodriguez

„Ich habe mir fest vorgenommen, dass wir auch noch einmal unser Vereinslied singen“, sagte der Kapitän der Aufstiegsmannschaft, Bernhard Hauschild, kurz nach dem Beginn des Treffens. In das Klubheim des SV Northen/Lenthe waren nicht nur 21 Spieler des alten Teams, sondern auch der inzwischen 78-jährige Erfolgstrainer von 1983, Dieter Tscharnesk, gekommen. „Nur der frühere Klubvorsitzende, ein Betreuer und unser Masseur sind schon verstorben“, sagte der 57-jährige Uwe Konieczny. Er hatte die Aktion organisiert. Bislang sei es noch nie zu einem Treffen der gesamten Aufstiegsmannschaft gekommen. „Ich hatte dann aber über Facebook Kontakt mit unserem alten Mitspieler Thorsten Schreiber und wollte mich mit ihm mal treffen“, sagte Konieczny. Mit dem inzwischen in Dortmund lebenden Schreiber habe er dann aber beschlossen, nun doch noch einmal die ganze Truppe von damals zusammenzutrommeln. „Das hat dann eine große Euphorie entfacht und irgendwie haben wir über alte Listen, Internet und andere Quellen nach und nach alle zusammentelefoniert“, berichtete Konieczny.

Alte Fotos und Zeitungsartikel liefern Stoff für Anekdoten

Uwe Konieczny amüsiert sich über einen alten Zeitungsartikel. Quelle: Ingo Rodriguez

Ein Programm hatten die Initiatoren nicht ausgearbeitet. „Wir haben alle alte Fotos und Zeitungsartikel mitgebracht, das reicht, um Geschichten zu erzählen – mehr Programm brauchen wir nicht“, sagte Konieczny. Das bestätigte sich. Es wurde schnell herumgealbert. „Das war unser Torwart – der einzige Spieler, der auch im Sommer mit Handschuhen aufgelaufen ist“, sagte Torsten Schreiber über den früheren Torhüter. An das entscheidende Aufstiegsspiel konnten sich alle noch gut erinnern. Groß Berkel habe das Spiel auf einem Ascheplatz austragen lassen. Um gegen die technisch vermeintlich besseren Kicker vom SV Northen/Lenthe größere Chancen zu haben, sei der erstklassige Rasenplatz nicht als Spielfläche ausgewählt worden. „Hat aber nichts geholfen“, sagte Kapitän Hauschild. „ Werner Schmidt ist nach einem seiner typischen Alleingänge im Strafraum gefoult worden und hat den fälligen Elfmeter selbst zum 1:0-Sieg verwandelt“, erzählte Hauschild und lächelte dem inzwischen 69-jährigen Torschützen zu. Im Reisebus sei es anschließend auf der Rückfahrt hoch her gegangen. „Wir sind vor der Siegesfeier in unserem Klubheim sogar noch auf eine Runde Bier ungeduscht und in Trikots in Gehrden ins Türmchen gegangen“, sagte Konieczny.

Die Aufstiegshelden aus dem Jahr 1983 beim Start in die neue Saison 1983/1984. Quelle: Ingo Rodriguez

Früherer Klubwirt freut sich über Wiedersehen

Der frühere Klubwirt und amtierende Vorsitzende des SV Northen/Lenthe, Bernhard Schader (von links), freut sich mit Bernhard Hauschild und Trainerlegende Dieter Tscharnesk über das Wiedersehen. Quelle: Ingo Rodriguez

Ein aktuelles Mannschaftsfoto mit spontaner Kick-Einlage später kam dann auch noch der amtierende Klubvorsitzende Bernhard Schader dazu. Er war bis 2017 auch Klubwirt des Vereins. „Ich will mal gucken, ob ich nicht noch von einigen alten Spielern unbezahlte Biere eintreiben kann“, sagte Schader augenzwinkernd und erntete lautes Lachen von den Aufstiegshelfen.

Die Aufstiegshelden aus dem Jahr 1983 stellen sich bei ihrem Treffen noch einmal für ein Mannschaftsfoto auf. Quelle: Ingo Rodriguez

Von Ingo Rodriguez