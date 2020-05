Gehrdens prominenteste Baulücke ist jetzt ein Parkplatz

Gehrden

Die Geschichte über die wohl prominenteste Baulücke in der Gehrdener Innenstadt ist um ein weiteres Kapitel reicher: Seit 17 Jahren versuchen unterschiedliche Eigentümer, auf dem Areal am Steinweg in bester City-Lage ein mehrgeschossiges Wohn- und Geschäftshaus zu errichten. Erst vor gut einem Jahr hatte wiedereinmal ein neuer Investor einen zügigen Baubeginn angekündigt.

Doch nun ist es wieder ganz anders gekommen: Die Schotterfläche der Brache darf jetzt vorübergehend und ganz offiziell als Parkplatz genutzt werden. Darauf hat sich die Stadt kürzlich mit dem Eigentümer des Baugrundstücks geeinigt.

Das private Baugrundstück ist offiziell als Parkplatz ausgeschildert. Quelle: Ingo Rodriguez

Offizielle Genehmigung des Eigentümers ist wenige Wochen alt

Bis zum Beginn der geplanten Bauarbeiten für das Wohn- und Geschäftshaus sei das Abstellen von Autos dort auf eigene Gefahr zulässig, bestätigt der städtische Fachbereichsleiter Wolfgang Middelberg. Und genau so steht es nun auch auf zwei laminierten Papiertafeln am Bauzaun. Die bis zuletzt rundum abgesperrte Fläche ist für Autos wieder geöffnet worden und als offizieller Parkplatz ausgeschildert.

Zwar war die Baulücke schon in den vergangenen Jahren eine beliebte Abstellmöglichkeit für Autos unmittelbar am Eingangstor zur Fußgängerzone. Doch in den Vorjahren handelte es sich um eine unbemerkte Nutzung von Wildparkern in einer rechtlichen Grauzone. Nun gibt es eine offizielle Genehmigung vom Eigentümer des Privatgrundstücks.

Das private Baugrundstück darf offiziell als Parkplatz genutzt werden. Quelle: Ingo Rodriguez

Stadt benötigt Parkplätze auch für Rathausmitarbeiter

Hintergrund der vielfach belächelten Dauerlösung ist diesmal jedoch ein höchst offizieller Vorstoß der Stadtverwaltung. „Wegen der Bauarbeiten auf dem Marktplatz hat die Stadt vorübergehend eine andere Parkfläche an der Hornstraße für das Abstellen von Material und Geräten zur Verfügung gestellt“, berichtet Middelberg.

Weil diese Abstellflächen aber normalerweise auch für Bedienstete des Rathauses vorgesehen seien, sei durch den Wegfall der Parkplätze eine Notsituation entstanden. „Deshalb haben wir nach einer Ausweichmöglichkeit gesucht und bei der Investorenfirma vom Steinweg angefragt“, sagt der Fachbereichsleiter. Durch die nun erteilte Genehmigung werde auf dem noch leeren Baugrundstück aber nicht nur das Parken von Rathausmitarbeitern, sondern auch aller Autofahrer geduldet, sagt Middelberg.

Verwaltung will Bauprojekt trotzdem beschleunigen

Dessen ungeachtet hofft die Stadt weiterhin auf die Umsetzung der angekündigten Baupläne. Es habe zwar im vergangenen Jahr offenbar einen Versuch des Investors gegeben, das Grundstück mit der erteilten Baugenehmigung weiterzuverkaufen. Doch die Firma beteuere gegenüber der Stadt, an dem Bau-Projekt festzuhalten. „Wir prüfen aber inzwischen rechtliche Möglichkeiten, die Sache zu beschleunigen“, sagt der Fachbereichsleiter.

Von Ingo Rodriguez